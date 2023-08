Für rund 11’000 Berner Mädchen und Buben beginnt am 14. August die erste Klasse. Foto: Getty Images

Jetzt geht die Schule wieder los. Rund 10’000 Kinder im Kanton Bern besuchen zum ersten Mal den Kindergarten, fast 11’000 kommen in die erste Klasse. Sie werden nicht nur mit Rechnen, Schreiben und Lesen konfrontiert, sondern sie lernen auch, welche Regeln in einer Gruppe gelten, dass es andere Meinungen gibt, wie man streitet und sich wieder versöhnt. Damit übernehmen Schulen eine entscheidende demokratiepolitische Funktion. Das ist gerade heute, wo sich die verschiedenen Lager oft unversöhnlich gegenüberstehen, wichtig.

Doch jedes Jahr tun sich Schulen schwerer, genügend Lehrpersonen zu finden. Und so müssen sie jedes Jahr grössere Kompromisse eingehen, um die offenen Stellen zu besetzen. Dank des hohen Engagements aller Beteiligter funktionieren die Notlösungen oft überraschend gut.

Aber mancherorts sind die Folgen dramatisch: Unterrichtende ohne Diplom, die heillos überfordert sind, Studierende, die nach einem halben Jahr als Klassenlehrperson entscheiden, doch zuerst ihre Ausbildung zu beenden, Kinder, die wegen der vielen Wechsel verunsichert sind, Eltern, die das Vertrauen in die öffentliche Schule verlieren.

Schwächste trifft es am härtesten

Das alles ist nicht nur für die Direktbetroffenen fatal, sondern auch für uns als Gesellschaft. In Zeiten, in denen immer mehr Kinder und Jugendliche unter psychischen Schwierigkeiten wie Depressionen, Angst- und Essstörungen leiden, wäre Stabilität umso wichtiger. Und wie immer bei Engpässen leiden die Schwächsten am meisten: Kinder, die besondere Aufmerksamkeit benötigen würden, weil sie mit dem Schulstoff nicht zurechtkommen oder daheim kaum Unterstützung erhalten.

Die kantonale Bildungsdirektion will die Situation mit mehr Geld entschärfen. Lehrpersonen, welche die Verantwortung für eine Klasse und damit zusätzliche Aufgaben übernehmen, sollen eine Zulage sowie mehr Stellenprozente erhalten und die Schulleitungen mehr Ressourcen. Das ist richtig.

Aber es wirkt etwas hilflos, wenn Bildungsdirektorin Christine Häsler (Grüne) nicht einmal benennen kann, wie viel das voraussichtlich kosten wird. Dabei sind die Chancen, dass der Grosse Rat mehr Geld für Schulen zustimmt, intakt. Schliesslich kennen zahlreiche Politikerinnen und Politiker als Eltern die Probleme, mit denen Klassen kämpfen – oder sie hören aus ihrem Familien- und Bekanntenkreis von den Schwierigkeiten.

Unabhängig davon, ob die Massnahmen am Ende umgesetzt werden oder nicht: Sie kommen reichlich spät. Und sie reichen nicht aus.

Das Zauberwort heisst Wertschätzung

Den Lehrerinnen und Lehrern fehlt es vor allem auch an Wertschätzung. Das liegt nicht nur an Eltern, die viel einfordern, und einzelnen Kindern, die ganze Klassen in Atem halten, sondern auch an den Rahmenbedingungen. Dazu gehören die ausufernde Dokumentationspflicht zu allen möglichen Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler sowie die vielen administrativen und organisatorischen Aufgaben wie Schulreisen aufgleisen und Eltern informieren. Wäre es nicht sinnvoll, direkt hier anzusetzen?

Zum Beispiel, indem man zusätzlich zu den Schulleitungen die Schulsekretariate ausbaut. Hilfreich wäre auch, unnötige Leerläufe von Anfang an zu vermeiden. Stichwort: Teure Informatikprojekte wie in der Stadt Bern, die nicht funktionieren, aber dafür Zeit und Energie verschlingen. Es braucht mehr praktische Unterstützung – etwa durch Teamteaching bei schwierigen Klassen – anstatt Ideologien.

Keine Abstriche bei Ausbildung

Wie wichtig Wertschätzung ist, zeigt ein Blick in die französischsprachigen Kantonsteile Berns, wo der Lehrpersonenmangel deutlich weniger stark ausgeprägt ist. Dabei spielt sicher eine Rolle, dass dort Lehrpersonen traditionell in höheren Pensen arbeiten. Klar ist aber auch: In der französisch geprägten Kultur geniessen Lehrkräfte mehr Respekt. Sie gelten als Autoritäten.

Zum Berufsstolz – sowohl dies- wie jenseits des Röstigrabens – trägt das Wissen bei, ein anspruchsvolles Studium bewältigt zu haben. Deshalb sind zu viele Abstriche bei der Ausbildung längerfristig heikel. Abgesehen davon vermeldet die Pädagogische Hochschule Bern rekordhohe Anmeldezahlen. Das heisst, hier liegt nicht der Flaschenhals.

Doch solange die Rahmenbedingungen nicht bald besser werden, entscheiden sich Berner Lehrerinnen und Lehrer voraussichtlich weiterhin lieber für kleinere Pensen. Die Aufgabe der Bildungsdirektion ist also im Grunde ganz einfach: Sie muss vor allem dafür sorgen, dass Lehrkräfte möglichst gerne arbeiten.

