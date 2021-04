Bilanz SC Langenthal – Zu viele Geschenke verteilt, keine erhalten Langenthal ist gegen ein starkes Ajoie im Halbfinal ausgeschieden, obwohl der Final in Reichweite war. Der SCL hat trotzdem eine gute Saison gespielt. Leroy Ryser

Fabio Kläy (links) und Luca Christen sind nach dem Aus gegen Ajoie enttäuscht. Foto: Marcel Bieri

Es ist von allem ein bisschen: In den entscheidenden Phasen ist Ajoie besser, Langenthals Powerplay ist schwach, ausserdem sind die Jurassier effizienter. Kurz gesagt: Der HCA ist der richtige Sieger dieser Halbfinalserie. Und dennoch. Der Ärger darf aufseiten der Langenthaler gross sein, auch dessentwegen, was Sportchef Kevin Schläpfer auf den Punkt bringt: «Wir haben ihnen mehr Geschenke gemacht als sie uns.»

Und ein solch starker Gegner, der nutzt diese eben aus, «wir hingegen mussten für unsere Torerfolge grösstenteils härter arbeiten», so der SCL-Sportchef weiter. Nicht selten war es zum Haareraufen, wie die Oberaargauer ihre Chancen verspielten oder nicht an Pucks herangelangten, an denen sie nahe schienen.