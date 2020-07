Debatte um Stellplätze – Zu viele Camper, zu wenig Plätze Viele Campings sind ausgebucht. Manche Camper weichen auf Stellplätze im Grünen aus. Das Platzproblem ist dennoch nur teilweise gelöst. Cedric Fröhlich

Wer das Unterwegssein zelebriert, für den sind Stellplätze, wie hier in Dürrenroth, eine interessante Alternative zu den herkömmlichen Campings. Thomas Peter

Nach dem verheerenden Lockdown-Frühling stehen für die Schweizer Campingplätze wichtige Wochen an. Es gilt, Verluste abzufedern. So gut es eben geht. Marcel Zysset ist Präsident von Swisscamps, dem Branchenverband der Schweizer Campingplatzbetreiber. Er spricht von einem sehr guten Juni, gerade auf den Plätzen an den Seen etwa im Tessin und im Berner Oberland. Im Juli und August seien 80 Prozent der Plätze ausgebucht.