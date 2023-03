Hängende Köpfe: Nach sechs Spielen ist Schluss. Der SC Bern verliert die Viertelfinalserie gegen Biel mit 2:4. Und kann Ferien buchen. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Der SCB scheitert im Viertelfinal an Biel. Eine Überraschung ist das nicht. Vorbei sind die Zeiten, als Marc Lüthi nach Derby-Niederlagen auch mal in die Kabine stürmte und dermassen wütete, dass er einmal sogar einen Spieler mit einem Kanister Isostar am Kopf traf. Heute ist Biel längst die Nummer 1 im Kanton. Auch, weil die Seeländer in kritischen Situationen oft die Ruhe bewahrten, am Ende die richtigen Entscheidungen trafen und im Club auf allen Stufen Stabilität herrscht.