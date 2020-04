Gemeinde reagiert auf Ansturm – Zu viel Volk: Amsoldingen sperrt Parkplätze Weil jüngst zu viele Menschen nach Amsoldingen strömten, haben Kirch- und Einwohnergemeinde nun zwei öffentliche Parkplätze nahe des Sees gesperrt. PD

Die Gemeinde Amsoldingen mit dem Seeufer, der Kirche und dem Dorfzentrum aus der Vogelperspektive. Foto: Andreas Blatter/Archiv

Die Gemeindebehörden von Amsoldingen haben festgestellt, dass das schöne Wetter der letzten Tage auch in ihrer Gemeinde vermehrt Menschen nach draussen zieht. «Die Parkplätze bei der Kirche und der Mehrzweckanlage Amsoldingen wurden in den letzten Tagen immer häufiger zum Treffpunkt von Spaziergängern, welche den verlangten Abstand des Social Distancing nicht eingehalten haben», schreibt die Gemeinde in einer Medienmitteilung vom Samstag. Es kämen zudem vermehrt Auswärtige mit dem Auto nach Amsoldingen, um einen Spaziergang um den See zu tätigen. Auf dem Seegässli werde immer häufiger eine «Völkerwanderung» beobachtet.

Die Kirch- und die Einwohnergemeinde Amsoldingen haben sich daher gemeinsam dazu entschieden, die beiden öffentlichen Parkplätze «vorübergehend zu sperren». Die Massnahme soll dazu dienen, Ansammlungen von Menschen zu minimieren. Abschliessend hält die Gemeinde fest: «Sollten trotz Parkverbot Unbelehrbare oder Wild-Parkierer ihre Fahrzeuge in Amsoldingen abstellen, müssen diese mit einer Anzeige rechnen.»