Lehrpersonenmangel – Zu viel Theorie – Ausbildung an PH Bern in der Kritik Die Pädagogische Hochschule Bern bereite Studierende zu wenig auf den Job als Lehrperson vor. Der Rektor bestreitet die Vorwürfe. Mirjam Comtesse

Studierende am Hochschulzentrum vonRoll in Bern machen eine Pause. Das Zentrum wird sowohl von der Pädagogischen Hochschule als auch von der Uni genutzt. Foto: Raphael Moser

Zwei Monate vor Beginn des neuen Schuljahres sind im Kanton Bern noch rund 400 Stellen für Lehrpersonen ausgeschrieben. Die Ursachen dafür sind bekannt: Viele Babyboomer gehen in Pension, es gibt einen Trend zu Teilzeitpensen, die Anzahl Schülerinnen und Schüler nimmt zu, und der Lehrplan 21 hat zu mehr Lektionen geführt. Doch nun wird eine neue Verdächtige in die Debatte geworfen: die Pädagogische Hochschule (PH) Bern.

«Ich führe die Verschärfung des Lehrpersonenmangels direkt auf das Versagen der bildungsverantwortlichen Institutionen in der Ausbildung zurück.» Das schreibt Livio Barth in einem offenen Brief an die PH-Verantwortlichen, Politik und Medien. Er lebt in Bern, unterrichtet eine fünfte Klasse in der Region und will im Sommer sein PH-Studium fortsetzen. Ein zu kleiner Prozentsatz der Studierenden schliesse die Ausbildung ab, bemängelt Livio Barth. «Ich habe den Brief geschrieben, damit sich etwas ändert», sagt er am Telefon.

Dass die Kritik nicht komplett aus der Luft gegriffen ist, zeigen die Zahlen. Zwar gibt die PH Bern keine Abschlussquoten bekannt, weil deren Aussagekraft umstritten ist. Die öffentlich zugänglichen Statistiken zeigen aber, dass die absoluten Studierendenzahlen tatsächlich schneller steigen als die Anzahl Abschlüsse.

Die Anzahl Studierender steigt überproportional zur Anzahl Abschlüsse.

Es gibt viele Einflussfaktoren, deshalb greift es zu kurz, aus den Zahlen einfach herauszulesen, dass viele aus Frust ihr Studium abbrechen. Sicher ist jedoch: Der offene Brief benennt ­einige Kritikpunkte an der Ausbildung für Lehrpersonen im Kanton Bern, die verschiedene Seiten bestätigen. Wir haben mit ehemaligen und derzeitigen Studierenden, Lehrpersonen sowie mit Bildungs­politikern gesprochen. Sie alle bemängeln Ähnliches, das sich so zusammenfassen lässt:

Das Studium – eine berufsbezogene Ausbildung – bereitet nur zum Teil auf den Job vor. Die Organisation ist kompliziert. Quereinsteigende werden zwar explizit begrüsst, doch manche fühlen sich fehl am Platz.

Theoretische Konzepte statt konkreter Handlungsanweisungen

So sagt zum Beispiel Rebecca Schär, die gerade ihr Diplom als Lehrerin an der Sekundarstufe I erhalten hat und als Klassenlehrerin in Orpund bei Biel tätig ist: «Mir hätte es sehr geholfen, wenn ich praktische Dinge gelernt hätte: Wie geht man damit um, wenn die halbe Klasse unmotiviert ist? Wie interveniere ich bei einer Schlägerei? Welche Aufgaben gebe ich einem Kind, das kaum Deutsch versteht?» All das sei – trotz vieler spannender Veranstaltungen und mancher toller Dozierender – kaum Thema gewesen an der PH Bern.

Ihre Kritik ist mehr als das übliche Gejammer über die eigene Hochschule. Denn die Vereinigung der Studierenden (VDS) der PH Bern bestätigt, man höre die gleiche Klage immer wieder. «Wir setzen uns aktiv dafür ein, dass das Studium stärker mit der Praxis verknüpft werden kann. Dies zeigt sich in den neuen Studienplänen für die Primarstufe und die Sekundarstufe I.» Gleichzeitig sei aber unbestritten, dass Theorie für den Arbeitsalltag als Lehrperson essenziell sei. «Nur wenn wir ein fundiertes Wissen haben, können wir adäquat handeln.»

Unnötig kompliziert oder einfach schön individuell?

In Diskussionen über die PH kommt auch immer wieder die Klage, es sei kompliziert, herauszufinden, welche Vorlesungen und Seminare man überhaupt belegen müsse. Eine Studentin, die nicht namentlich genannt werden möchte, sagt, sogar die Anmeldung für Veranstaltungen sei oft schwierig. Wer nicht schnell genug ist, muss sich ein weiteres Semester gedulden. Die Studentin erzählt von Zeitfenstern wie bei einem Rockkonzert: «Ich habe erlebt, dass innerhalb von fünf Minuten alles ausgebucht war.»

Die PH Bern ist offensichtlich auch ein Opfer ihres Erfolgs: Zurzeit sind rund 3000 Studierende eingeschrieben – so viele wie noch nie. Kein Wunder, ist die Organisation eine Herausforderung.

Studium ist auf junge Personen ausgerichtet

Ältere Studierende fühlen sich nach eigenen Aussagen teilweise nicht abgeholt. Das steht im Widerspruch zum politischen Willen, dass mehr Quereinsteiger eine pädagogische Ausbildung absolvieren. Die 47-jährige Rahel Guggisberg (nicht die Redaktorin dieser Zeitung) erzählt, wie sie an Seminaren Diskussionen führen musste, die für sie mit ihrer Lebenserfahrung und mit vielfältigen Berufseinsätzen völlig banal gewesen seien. Zum Beispiel die Erkenntnis, dass es in manchen Kulturen nicht üblich sei, kleinen Kindern Bücher vorzulesen.

Zudem seien ihre Erfahrungen abgewertet worden. «Ich arbeite seit längerer Zeit im Sonderschul-Setting, doch das wurde mir nicht als Praxis angerechnet.» Die Begründung: Die Voraussetzungen in einem normalen Klassenzimmer seien andere, weil dort mehr Kinder und Jugendliche zusammenkämen. Rahel Guggisberg hat ihr Studium inzwischen abgebrochen.

Bei der Pädagogischen Hochschule Bern lässt man die Vorwürfe so nicht gelten. Die stagnierende Abschlussquote sei ein Nebeneffekt der Personalnot an Schulen, hält Rektor Martin Schäfer fest. Viele Studentinnen und Studenten benötigen heute länger für ihr Studium, und manche setzen es sogar aus, weil sie daneben unterrichten.

Im Moment haben rund zwei Drittel aller Studierenden der beiden Institute, die Lehrpersonen für die Volksschule ausbilden, eine Anstellung an einer Schule. «Das sind etwa 1500 Studierende, die rund 1000 fehlende Lehrpersonen ersetzen und damit massiv zur Linderung des Fachkräftemangels beitragen.»

«Es gab noch nie so viele Praktika wie heute, den Vorwurf der Praxisferne lasse ich darum nicht gelten», sagt Rektor Martin Schäfer. Foto: Franziska Rothenbühler

Auch gegen die Beanstandungen an der Ausbildung wehrt sich Martin Schäfer. Er lädt gleich ein zum Gespräch auf dem Von-Roll-Areal in Bern. Dort sagt er: «Kritik an der Lehrerbildung hat es immer gegeben.» Deshalb würden die Ausbildungsgänge auch dauernd weiterentwickelt. «Es gab noch nie so viele Praktika wie heute, den Vorwurf der Praxisferne lasse ich darum nicht gelten.»

Gleichzeitig sei theoretisches Hintergrundwissen unabdingbar. «Stellen Sie sich vor, eine Lehrperson will mit ihrer Klasse mit Knetmasse arbeiten: Dafür reicht es nicht, dass man gerne mit Kindern bastelt.» Denn es mache einen Unterschied, ob man sich mit 2, 3 Kindern zum «Lättele» hinsetze oder mit 25. «Dafür braucht es ein pädagogisches Konzept.»

Blick auf das Hochschul-Areal. Es sei nicht möglich, den Studentinnen und Studenten für jede Situation im Klassenzimmer eine Handlungsanleitung zu geben, sagt Rektor Martin Schäfer. Foto: Raphael Moser

Zum Vorwurf, Studierende würden zu wenig auf konkrete Probleme vorbereitet, meint Martin Schäfer, es sei gar nicht möglich, Handlungsanleitungen für jede Situation zu geben. «Das kann keine Ausbildung leisten.» Aus diesem Grund vermittle man – zusätzlich zu Handlungsanweisungen – Konzepte, mit denen die Lehrpersonen ihren Unterricht reflektieren könnten. Das ändere zwar nichts daran, dass der Berufseinstieg anspruchsvoll sei, «aber die jungen Lehrpersonen merken bald, dass sie Strategien kennen gelernt haben, um mit schwierigen Situationen umzugehen».

Für die Komplexität der Stundenpläne hat Martin Schäfer ebenfalls eine Erklärung. Diese hänge mit den oft sehr unterschiedlichen Voraussetzungen zusammen: «An der PH Bern gibt es viele individuelle Angebote, die der Vielfalt der Studierenden Rechnung tragen.» Damit alle das für sie beste Angebot wählen könnten, gebe es persönliche Studienberatungen. Und schliesslich sei die Mischung von jungen Leuten und älteren gewollt. «An den Schulen herrscht ebenfalls eine grosse Vielfalt, damit müssen angehende Lehrpersonen klarkommen.»

Trotzdem: Politiker wie Alain Pichard, der zurzeit über das Pensionsalter hinaus in Biel unterrichtet und seit einem Jahr für die Grünliberalen im Grossen Rat des Kantons Bern sitzt, fordern Anpassungen. Die Hochschule verstehe sich zu sehr als Forschungsanstalt anstatt als praktische Ausbildungsstätte. «Wenn eine angehende Primarlehrerin eine wissenschaftliche Arbeit zur Geschichte des Märchens schreiben muss, dann ist das in den allermeisten Fällen für die Galerie und füttert die Datenfriedhöfe.»

Grossrat Alain Pichard wünscht sich mehr Praxisbezug. Foto: Marco Zanoni

Auch Grossrätin Christine Blum (SP), die wie Pichard in der Bildungskommission sitzt, findet: «Lehrpersonen müssen sich sicher fühlen können im Umgang mit alltäglichen Situationen im Klassenzimmer.» Wenn das nicht so sei, müsse sich etwas ändern.

Beim Kanton zeigt man sich grundsätzlich offen für Veränderungen. Angesprochen auf die Vorwürfe, sagt Bildungsdirektorin Christine Häsler: «Die PH Bern erfüllt ihren Auftrag ausgezeichnet und verbindet Theorie und Praxis bei ihren Ausbildungen sehr gut. Wir nehmen aber Anregungen immer sehr ernst. In den vergangenen Jahren sind daraus auch verschiedene Angebote an der PH entstanden.»

«Ich nehme solche Anregungen immer sehr ernst», sagt Bildungsdirektorin Christine Häsler. Foto: Raphael Moser

Tatsächlich gibt es einige neue Angebote. Zum Beispiel ein zweiwöchiges Sommercamp für Unterrichtende ohne Lehrdiplom, das ihnen möglichst schnell möglichst viel Wissen vermitteln soll. Zudem können alle Personen mit einer Berufsmaturität, die Primarlehrerin oder Primarlehrer werden möchten, ab September von einem vereinfachten Zugang zu einem neuen Studiengang profitieren. Das Diplom wird nur im Kanton Bern gültig sein. Bislang haben sich 43 Personen angemeldet.

Mirjam Comtesse

