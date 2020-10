Bieler Seeland – Zu viel Lärm: zwölf Lenker angezeigt Die Polizei hat im Bieler Seeland im Rahmen von Lärmbelästigungskontrollen zwölf Lenker angezeigt und vier Autos sichergestellt.

Die Angezeigten liessen zum Beispiel den Motor aufheulen oder fielen durch starke Beschleunigungsmanöver auf (Symbolbild).

Foto: iStock

Die Kantonspolizei Bern hat heute Donnerstag in Biel und acht weiteren angrenzenden Gemeinden gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Die Kontrollen seien mit Blick auf Lärmbelästigung und gefährliche Fahrmanöver durch Autos sowie unerlaubte technische Abänderungen an den entsprechenden Fahrzeugen erfolgt.

Während der Verkehrsüberwachung an den Kontrollstandorten seien insgesamt vierzehn Autos, beispielsweise durch Aufheulen lassen des Motors oder starke Beschleunigungsmanöver, aufgefallen. Die Autolenker wurden in der Folge angehalten und für weitere Abklärungen zum Verkehrsprüfzentrum in Orpund begleitet.

Bei diversen Autos wurden dabei unerlaubte Abänderungen festgestellt. Vier Fahrzeuge wurden in der Folge sichergestellt. Die entsprechenden Autolenker sowie acht weitere kontrollierte Fahrzeugführer wurden wegen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz angezeigt. Einem Lenker wurde zudem der Führerausweis abgenommen.

Die Kantonspolizei Bern werde auch weiterhin im ganzen Kanton Verkehrskontrollen im Zusammenhang mit vermeidbarem Autolärm durchführen.

pkb/ngg