BSV Bern verliert Startspiel – Zu spät aufgewacht Der BSV ist Pfadi Winterthur auswärts 27:31 unterlegen, weil die Gäste erst nach der Pause eine gute Leistung zeigten. Reto Pfister

Ante Kaleb erzielte für den BSV Bern elf Tore. Bild: Martin Deuring

Mit einer Abwehrleistung wie in der ersten Halbzeit kann man bei einem starken Team wie Pfadi Winterthur eigentlich nicht gewinnen. Und dennoch kam der BSV Bern noch in die Nähe eines Punktgewinns, weil die Gäste nach der Pause entschlossener agierten, ihr Potenzial ausschöpften und eines der Topteams der im März abgebrochenen letzten Saison doch noch in Bedrängnis brachten. Durch einen Treffer von Kaspar Arn

kamen die Berner fünfeinhalb Minuten vor Schluss auf 27:28 heran, nachdem sie zur Pause 12:19 zurückgelegen waren.

Der Ausgleich gelang jedoch nicht. Mit einem Schlenzwurf erzielte Alexander Radovanovic umgehend das 29:27 für Pfadi, anschliessend agierte der BSV zu fehlerhaft und verkrampft. Die Berner verloren die Partie 27:31.

Nicht schlüssig beurteilen lässt sich die Darbietung der drei neuen Akteure in den Reihen der Berner. Die Torhüter Mario Cvitkovic (8 Paraden) und Simon Schelling (2) wurden erst in der zweiten Halbzeit von der Abwehr gut unterstützt. Claudio Vögtli spielte nach der Pause am rechten Flügel. Das Spiel lief jedoch an ihm vorbei; er kam zu keiner Abschlussgelegenheit.

Auffallend war, dass die Last des Toreschiessens einseitig verteilt war. Ante Kaleb (11) und Tobias Baumgartner (8) erzielten mehr als zwei Drittel der BSV-Treffer. Ihnen hätte die Unterstützung durch Matthias Gerlich helfen können. Im Unterschied zu den verletzten Simon Getzmann und Sebastian Schneeberger sass der Deutsche zwar auf der Bank, wurde angeschlagen aber auch nicht eingesetzt.