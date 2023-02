Für die Stadt Thun, die sich gerne als Sportstadt bezeichnet, ist die Eishalle Grabengut kein Vorzeigeobjekt. Der Zahn der Zeit hat tüchtig an ihr genagt, während die politischen Entscheidungsträger jahrelang um eine mehrheitsfähige Lösung gerungen haben. Im Raum standen zwei Optionen: Sanierung am bestehenden Standort oder Neubau in Thun-Süd, wo bei der Stockhorn-Arena ein Sportcluster geplant ist.