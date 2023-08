Panne beim Wetterdienst – Zu hohe Temperatur-Angaben bei SRF Meteo – Bucheli wehrt sich gegen SVP-Vorwürfe Wetterprognosen von SRF Meteo fallen für den Mittelmeerraum regelmässig zu hoch aus. Die SVP sieht darin politische Motive. Meteo-Chef Thomas Bucheli weist die Anschuldigungen zurück. pash

Wird von vielen Menschen in der Schweiz benutzt: Die Wetter-App von SRF Meteo. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Der Süden Europas wurde in den vergangenen Wochen von einer Hitzewelle überrollt. Vielerorts stieg das Thermometer auf über 40 Grad. Bei SRF Meteo sogar noch höher. Denn in der Wetterprognose auf der Website und in der App fallen die Temperaturen für ausländische Orte zu hoch aus.

Thomas Bucheli, Redaktionsleiter von SRF Meteo, gesteht den Fehler gegenüber der «Luzerner Zeitung» ein. Es handle sich um ein technisches Problem, welches man gar nicht von Hand beeinflussen könne. Die betroffenen Prognosen bezieht der Wetterdienst laut Bucheli bei einem Partner-Wetterbüro. Diese würden dort vollautomatisch berechnet.

Thomas Bucheli in seinem Büro in Zürich. (Archivbild) Foto: Gaetan Bally (Keystone)

SRF versichert: Prognosen in Meteo-Sendung stimmen

Der Fehler soll lediglich die Website und die Wetter-App von SRF Meteo betreffen. Die von Hand erstellten Prognosen, die das Team über Radio und TV verbreite, sei nicht betroffen, versichert Bucheli. Auch die Prognosen für die Schweiz in der App würden zutreffen. Und diese wird in der Schweiz von vielen Menschen genutzt: Alleine aus dem Play Store von Google wurde die Meteo-App mehr als eine Million Mal heruntergeladen.

Weshalb die Fehler nur die ausländischen Werte betreffen, erklärt der Meteorologe wie folgt: Das Verfahren für die Schweiz beziehe neben den aktuellen Modelldaten vergangene Messwerte aller Schweizer Wetterstationen mit ein, erklärt er. Das mache die Prognose robuster. «Die Wetterprognose für ausländische Orte basiert hingegen ausschliesslich auf den aktuellen Daten der Modelle», so Bucheli.

Hier stecke der Wurm drin – wegen der grossen Hitze: «Es hat sich in diesem Sommer gerade im Mittelmeerraum gezeigt, dass dieses Verfahren bei sehr hohen Temperaturen respektive bei Extremhitze ‹überschiesst›», so der Meteorologe.

Offenbar bestehen die Probleme schon länger. Das SRF habe in der Vergangenheit gelegentlich Hinweise von Userinnen und Usern bekommen, wonach einzelne Werte auf der App für ausländische Orte fehlerhaft wären, so Bucheli. Die Fehlermeldungen hätten insbesondere für den Mittelmeerraum zugenommen. Man habe die Daten zu den Rückmeldungen inzwischen analysiert und werde in der Meteo-Sendung von heute Mittwoch genauer darauf eingehen. Die Problemlösung gestalte sich indes zäh. Den Fehler habe man erkannt, es sei aber nach wie vor unklar, an welchen Stationen und ab welchen Temperaturen es zu Fehlermeldungen komme.

Ein Blick auf das SRF-Gebäude in Zürich Oerlikon. (Archivbild) Foto: Melanie Duchene (Keystone)

SVP wittert eine Verschwörung

Das Thema löst nicht nur in der Bevölkerung Emotionen aus. Es ist auch in der Politik schon seit längerer Zeit ein Zankapfel. Die «Weltwoche» hatte als Erstes über die zu hohen Temperaturen beim Wetterdienst berichtet und den Vorwurf gehegt, SRF Meteo verfälsche den Wetterbericht aus klimapolitischen Gründen absichtlich. Dem Bericht zufolge würden die Prognosen um bis zu acht Grad zu hoch fallen. Bucheli sagt, er könne die Höhe der Abweichung noch nicht genau bestimmen.

Die SVP nahm daraufhin den Ball auf. In der Sendung «SonnTalk» sagte der Zürcher SVP-Nationalrat Thomas Matter: «Wenn man SRF Meteo in einem Wahljahr missbraucht für die ganze Klimapanik, ist das dicke Post». Die Partei übt seit Jahren Kritik an SRF, die Berichterstattung sei zu linkslastig.

Der Bündner SP-Nationalrat Jon Pult hält die Anschuldigungen für ein «Getöse im Wahljahr» wie er gegenüber der «Luzerner Zeitung» sagt. Die SRG sei gesetzlich verpflichtet, unabhängig zu berichten. Wenn SRF Meteo aber fehlerhafte Prognosen mache, müsse es sich dafür erklären, so Pult.

Der angegriffene Thomas Bucheli winkt ab: «Der Vorwurf einer bewussten Verfälschung ist völlig absurd», sagt er gegenüber der «Luzerner Zeitung».

Fehler gefunden?Jetzt melden.