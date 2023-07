Porträtserie «Heimat» – «Zu ‹Heimat› habe ich eine ambivalente Beziehung»

Was ist Heimat? Ein Ort, Familie, ein Gefühl? Acht Frauen und Männer geben eine persönliche Antwort.

Nicole Philipp

Die Fotografin und Autorin wohnt länger in der Stadt Bern als an ihrem Geburtsort Sax, ein Dorf im Sankt Galler Rheintal. Bern ist ihr Zuhause geworden. Dennoch knüpft sie Heimatgefühle eher an Erinnerungen an ihren Geburtsort: der Duft von frischem Heu, die markanten Kreuzberge oder unbeschwerte Momente in der Jugendzeit. Was bedeutet der Begriff Heimat für andere und was löst Heimatgefühle in ihnen aus?

Michael Altorfer, 21

Aufgewachsen in: Köniz

Aktueller Wohnort: Bern



«In erster Linie ist Heimat für mich der Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Aber es ist auch ein Gefühl der Vertrautheit und Zugehörigkeit. Familie, Nachbarn und Freunde spielen dabei eine zentrale Rolle. Der Begriff Heimat löst ein wohliges Gefühl in mir aus.»



Till, 23

Aufgewachsen in: Fulda (D)

Aktueller Wohnort: unterwegs auf Reisen



«Heimat ist der Ort, wo mir meine Familie, also meine Eltern und Geschwister, ein Gefühl der Geborgenheit geben. Es ist auch der Ort, an den ich immer wieder zurückkehren kann und wo meine Familie für mich da ist. Heimat ist aber nicht an einen fixen Ort gebunden. Vielmehr ist er ein Ort der Ruhe, die ich dank der Natur überall finde. So fühle ich mich auch beim Reisen in der Natur zu Hause. Wenn ich, wie jetzt, länger von meiner Familie getrennt und mit einer unangenehmen Situation konfrontiert bin, bin ich froh um die Gewissheit, immer wieder zu meiner Familie zurückkehren zu können. Kein Heimatgefühl zu verspüren, stelle ich mir halt- und rastlos vor.»

Angie Wiedmer, 29

Aufgewachsen in: Oey-Diemtigen

Aktueller Wohnort: Kaufdorf



«Zu ‹Heimat› habe ich eine ambivalente Beziehung. Der Begriff hat eine negative Komponente; ich erachte ihn als politisiert und oftmals von faschistischen Ideologien angewandt. Für mich ist Heimat nicht nur ein Ort. Der Begriff ist auch an Beziehungen gebunden. So verknüpfe ich das Gefühl des Daheimseins mit einem Ort, an dem ich mich entspannen kann und mich verstanden fühle.»

Ursina Gemperli, 29

Aufgewachsen in: Hunzenschwil

Aktueller Wohnort: Basel



«Der Begriff macht mir Mühe, und ich verwende ihn nicht. Ich nehme ihn in einem politischen Kontext wahr, und er hat meiner Ansicht nach einen ausschliessenden Charakter. Heimat knüpfe ich nicht an einen speziellen Ort. Ich bevorzuge den Begriff ‹Zuhause› – eine Oase, wo ich mich sicher und zugehörig fühle.»

Michael Philipp, 54

Aufgewachsen in: Israel, Südafrika und in den USA

Aktueller Wohnort: Bern





«Wegen meiner persönlichen Geschichte kann ich mit dem Begriff ‹Heimat› nicht viel anfangen und finde keinen Bezug dazu. Wenn ich mich vom Begriff löse, ist Heimat ein Ort der Sehnsucht, eine Umgebung, an dem ich mich in Bezug auf Menschen und Umgebung absolut wohlfühle. Eine gemeinsame Sprache, in meinem Fall Hochdeutsch, löst in mir ein Zugehörigkeitsgefühl aus. Ein Heimatgefühl hingegen verspüre ich praktisch nie. Ich denke, das ist auf den häufigen Wohnortwechsel in meiner Kindheit zurückzuführen.»

Erika Hunziker, 60

Aufgewachsen in: Oberbalm

Aktueller Wohnort: Bern





«Ich bin auf dem Land aufgewachsen und fühlte mich dort nie richtig wohl. Ich empfand das Leben als einengend, und ich konnte mich nicht entfalten. Die Stadt bot mir die passenden Möglichkeiten. So zog ich nach Bern und lebe noch heute hier. Durch einen halbjährigen Aufenthalt in Kairo wurde mir bewusst, dass Heimat nicht an einen Ort gebunden ist. Es ist vielmehr ein Gefühl. Aus meiner Vergangenheit geblieben ist der Duft der ‹Hagröseli›. Ich roch sie schon als Kind sehr gerne, und wenn ich in der Stadt eine Hecke entdecke, muss ich an ihren Blüten riechen. Das weckt Heimatgefühle in mir.»



Olivia Schneider, 29

Aufgewachsen in: Vielbringen

Aktueller Wohnort: Bern



«Hätte ich kein Heimatgefühl, würde sich das anfühlen, als wäre mir der Boden unter den Füssen weggezogen worden. Mein Heimatgefühl gibt mir die Gewissheit, nicht alleine zu sein. Ich fühle mich geborgen. Heimatgefühle entstehen bei mir auch beim Duft von Heu und frisch geschnittenem Gras oder dem Bimmeln von Kuhglocken. Heimat ist aber auch ein ‹Schwumm› in der Aare und das Geräusch der Kieselsteine am Aaregrund.»



Therese Marti-Künzi, 70

Aufgewachsen in: Mitholz-Kandergrund

Aktueller Wohnort: Bremgarten BE



«Bevor ich nach Bremgarten zog, lebte ich 40 Jahre in Läufelfingen. Ich fühlte mich nie wohl dort. Mir fehlten die Berge und liebe Menschen um mich herum. Früher bedeutete Heimat das wilde Rauschen eines Bachs, meinen Vater mit den Kühen auf die Alp begleiten oder im Wald toben und auf Bäume klettern. In Bremgarten fühle ich mich wieder wohl. Ich geniesse den Austausch mit den Nachbarn und freue mich, von meiner Wohnung aus den Niesen zu sehen. Der Niesen ist das Tor zu meiner Heimat.»

Diese Porträtserie entstand in der Ausstellung «Heimat. Auf Spurensuche in Mitholz.» im Alpinen Museum Bern.

