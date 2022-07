Zerrissene Ukrainerinnen – Zu Hause wütet der Krieg, sie spielen Tennis und bangen Das Elternhaus von Anhelina Kalinina wurde zerbombt, Lesia Tsurenko kennt Soldaten, die starben. In Wimbledon wollen sie auf den Krieg aufmerksam machen und Geld sammeln. Simon Graf

Lesia Tsurenko trägt eine blaugelbe Schleife, um auf den Krieg in ihrer Heimat aufmerksam zu machen. Foto: Adrian Dennis (AFP)

Am 17. Februar war Anhelina Kalinina letztmals zu Hause in Kiew, dann brach sie auf nach Doha für die Vorbereitung auf Indian Wells. Exakt eine Woche später marschierten die Russen in der Ukraine ein. Seitdem lebt die 25-Jährige zusammen mit ihrem Coach und Ehemann Anton Korschewski aus dem Koffer. «Wir reisen von Hotel zu Hotel», sagt sie und zählt ihre Stationen auf: «Indian Wells, Miami, Charleston, Istanbul, Madrid, Rom, Paris, s’Hertogenbosch, Berlin, Eastbourne, Wimbledon. Unser nächstes Hotel ist in Budapest, dann Hamburg, danach gehts weiter in die USA.»