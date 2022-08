Messer-Kurs für Ukrainerinnen – «Zu Hause nichts zu tun, ist keine Option» Gastro Bern führt in Bern Gratiskurse für ukrainische Geflüchtete durch. Diese sind bei Frauen beliebt, auch wenn nicht alle von ihnen in Restaurants arbeiten wollen. Claudia Salzmann

Tetiana Tsarenkova (35) und Oksana Tochek (57) bei einer Messerübung im Kurs von Gastro Stadt Bern und Umgebung. Foto: Nicole Philipp

Neun Ukrainerinnen stehen vor Feuerlöschern, einem Putzwagen und Reinigungsmittel in grossen Plastikgebinden. Der Kursleiter Christopher Risse erklärt ihnen, wie sie sich schützen sollen, wenn sie damit arbeiten. Auch das Kleingedruckte der Etikette der Reinigungsmittel wird erklärt. Dann müssen sie raten, welche Handschuhe sich bei Chemikalien eignen. «Selbst das Putzen ist kompliziert in der Schweiz, aber ich finde es wichtig, all diese Informationen zu kennen», sagt die Teilnehmerin Nataliia Zhuravlova (39). Sie war vor dem Krieg in ihrem Heimatland Lehrerin für Mathematik und Informatik. «Ich lerne gern neue Sachen.»