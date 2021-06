Wandern im Oberland – Zu Fuss und mit einem neuen Buch die Vielseitigkeit des Oberlandes erleben Wandermanie im ganzen Kanton Bern. Die Berner Wanderwege BWW führen seit 1937 die Wanderfreunde auf sicherer Route ans Ziel. Jetzt zudem mit einem neuen Buch. Peter Wenger

Andreas Staeger ist ein gefragter Autor von Wandervorschlägen. Er wohnt in Brienz und ist ehemaliger Geschäftsführer der Berner Wanderwege. Foto: Peter Wenger

Lange schien es, als hätten die Berner Wanderwege BWW zusammen mit dem Verlag Kümmerli und Frey in Bern – einem Monopol gleich – die Produktion und den Vertrieb von Wanderführern und Karten fest im Griff. Als nützliche Helfer gehörten sie in jeden Rucksack eines ambitionierten Wanderers. Sie dienten zur Vorbereitung vieler Schulreisen oder Pfadilager. Zusammen mit der Wanderkarte – herausgegeben vom gleichen Verlag – waren sie fast so wichtige Begleiter wie der Feldstecher oder das Soldatenmesser.

Rast während einer Wanderung oberhalb Habkern. Andreas Staeger

Auch die Wanderbücher – verfasst und redigiert von Autoren, die als freiwillige Mitarbeiter, als Wanderleiter oder Bezirksleiter die Kontrolle der vielen Strecken abmarschierten. Sie kannten die Routen aus eigener Erfahrung. Wussten um die Tücken, die hinter der Felsnase auf den Wanderer lauerten, wo sich die Gewitter in der Regel zusammenballten.