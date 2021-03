Meine Reise – Zu Fuss nach Berlin Susanne Höchenberger (55) erzählt, wie sie mit ihrem Partner Martin Rohrbach (57) von Utzenstorf bis in die deutsche Hauptstadt pilgerte. Ihr Fazit: Sie würden es immer wieder tun. Melissa Burkhard

Nicht unbedingt anhängerfreundlich: Martin Rohrbach trägt das gemeinsame Gepäck über Stock und Stein. Foto: zvg

Die Idee, eine weite Strecke zu laufen, kam uns auf unserer Europareise vor drei Jahren. Dort kamen wir in Nordspanien beim Jakobsweg vorbei und sahen all die vielen Pilger. «Das würde ich auch gern machen», sagte mein Partner. Ich antwortete: «Ich auch! Aber nicht hier.» Es waren mir einfach zu viele Leute unterwegs. Da kam mir die Idee, von unserem Zuhause in Utzenstorf in meine alte Heimat Berlin zu laufen. Wir gaben uns drei Monate Zeit, um die Strecke von ca. 1200 km auf Pilgerwegen zu gehen. Doch dann kamen Corona und der erste Lockdown. Bis einen Tag vor der Abreise wussten wir nicht, ob wir überhaupt über die Grenze kommen würden. Es war ja alles geschlossen. Doch wir hatten Glück, denn als Erste durften die Reisenden über die Grenze, die Verwandte in Deutschland hatten.