Selbstversuch am Niesen-Treppenlauf – Zu Fuss die längste Treppe der Welt hinauf Placken, Plagen, Pulspochen. 11'674 Stufen aufwärts. Und das möglichst rasch. Dies ist der Niesen-Treppenlauf, auf der längsten Treppe der Welt. Warum tut man sich das an? Ein Selbsterfahrungsbericht. Hans Peter Roth

Um 07.48.44 Uhr gehts in der Talstation der Niesenbahn in einer Vierergruppe raus auf die Niesentreppe. Doch wo ist diese? Zuerst mal wird die Kander überquert. Ohne Treppe. Man läuft zumeist. Der Organismus kommt gleich ordentlich in die Gänge. Erst dann beginnt sie. Die längste Treppe der Welt. 11'674 Stufen. Guinnessbuch-bestätigt. 1696 Höhenmeter gilt es vom Start bis zum Ziel auf der Gipfelplattform zu überwinden.

Die Treppe, die nicht enden will. Wer am Niesen-Treppenlauf teilnimmt, muss insgesamt 11'674 Stufen erklimmen – Weltrekord. Foto: Bruno Petroni

Zuerst liegt ein sehr lang gezogenes S vor den Läuferinnen und Läufern, über gut 400 Meter Höhendifferenz. Es ist kühl und wolkenverhangen. Ein Geschenk des Himmels. Grösseres Wetterglück gibts nicht. Doch trotz perfektem Laufwetter gerät man rasch ins Schwitzen. Gerade in der Anfangsphase fühlen sich die Beine schwer an. «Nume nid z gäi dri.» Bloss nicht «sauer» werden. Das hat nichts mit Emotionen zu tun, sondern mit der Vermeidung von Übersäuerung im Körper durch Sauerstoffunterversorgung. Irgendwie so. Mit allen Ermüdungssymptomen.

Mittelstation nicht in Sicht

Schön regelmässig gehen also. Stufe für Stufe. Schritt für Schritt. Dass «Cracks» hier laufen, fühlt sich unvorstellbar an. Dann ist die erste Hälfte der ersten Hälfte schon mal geschafft. Die 2,1 Kilometer lange Treppe der unteren Sektion steigt 976 Höhenmeter an. Nun wird die Treppe – sie dient eigentlich der Wartung der Niesenbahn – gerade. Die Mittelstation Schwandegg auf 1669 Meter über Meer käme in Sicht. Käme – zum Glück bleibt sie im Nebel verborgen. Dieser «Gredu» scheint ansonsten endlos.

Irgendwann kommt man in Rhythmus. Dieser macht es bei aller Schwere leichter, voranzukommen. «Rhythmus ersetzt Kraft» erinnere ich mich an das Sprichwort eines Skitourengängers. Dieser stieg seinen Skiern stets scheinbar langsam, aber stetig hinauf, dem Ziel entgegen. Ohne sich aus dem Tritt bringen zu lassen, überholte er am Ende so manchen Tourengänger, der zunächst vorausgeeilt war. Also weiter Fuss vor Fuss. Schritt vor Schritt. Tritt um Tritt …

Blick durch ein Teleobjektiv von der Bergstation. Die Läuferinnen und Läufer nähern sich über den Hegernviadukt dem Ziel (Aufnahme vom 19. Niesentreppenlauf). Foto: Bruno Petroni

Man wird in eine fast meditative Stimmung hinein getaktet. Doch statt innerer Stille beginnt das Hirn zu rattern. Wie hoch ist eigentlich eine Stufe an diesem Berg? Die Rechnung ist einfach, doch im Kopf schwer: Rund 1650 Höhenmeter (ganz unten und ganz oben hat es keine Stufen) geteilt durch 11’674. Also rund 15 Zentimeter müssten es sein. Das haut etwa hin. Bloss: während einige Stufen kaum 10 Zentimeter sind, messen andere gegen 30 und bringen einen ordentlich aus dem Tritt. Zudem gibt es flachere und steilere Abschnitte, mit entsprechend unterschiedlichen Stufenhöhen.

Wieder pocht der Puls

Die Beine werden schwerer, der Atem stösst nun im Schritt-Takt. Dann, irgendwann in der Schwandegg angekommen, geht es nach ganz kurzer Trink- und Traubenzuckerpause weiter. Jetzt ist mehr als die Hälfte geschafft. Wieder pocht der Puls. Das Hirn rattert weiter. 120 Stufen? Ein ordentliches Treppenhaus, für etwa sieben Geschosse. Am Niesen ist das gerade mal ein Prozent der Gesamtstrecke. Dieses Rechenspiel hätte ich mir lieber gespart. Doch der regelmässige Gehrhythmus und das nahende Ziel nach dem Hegerentunnel machen es leichter.

Sichtlich gezeichnet in der Niesen-Bergstation, kurz vor dem Ziel: Redaktor Hans Peter Roth bei seinem Selbstversuch. Foto: Bruno Petroni

Würde ich es unter zwei Stunden schaffen, wie damals als Jungspund? Vor rund 35 Jahren kraxelte ich hier schon mal mit einer Sondergenehmigung hoch – mein Vater war damals unter anderem für Abdichtungen bei der Bergstation verantwortlich. Ich schaffte es in einer Stunde 58 Minuten. Schliesslich ist es gemeistert. Aber nicht geschafft. Nach zwei Stunden und fünf Minuten stehe ich dennoch voller Freude auf dem Gipfel. Selten haben eine salzige Suppe und eine Schorle so gut geschmeckt. Kollege Bruno Petroni hat den Niesen übrigens in einer Stunde 36 erklommen. Der Schnellste gar in nur einer Stunde, einer Minute und 59 Sekunden.

Warum tut man sich das an?

Bruno Petroni ist langjähriger Niesen-Treppenläufer. Der Reporter des «Berner Oberländers» hat beim Training für seine Marathonläufe den Niesen «sicher über 60-mal» auf der Treppe bestiegen. «Und etwa 150-mal über den Wanderweg.» Die Kindheit verbrachte er «zu ansehnlichem Teil im Ahorni, mit dem Grossvater, bei den Schafen. Dort hin stiegen wir auch jedes Jahr ein paarmal hoch.» 1978, im Alter von 16 Jahren, beging er erstmals die Treppe.

Die längste Treppe der Welt ist eine «Diensttreppe» Die Niesentreppe, mit ihren 11'674 Stufen entlang der Niesenbahn längste Treppe der Welt, «ist eine Diensttreppe für den Unterhalt und eine Bergetreppe für Notfälle». So hält es die Niesenbahn AG fest. Die Treppe ist Teil deren Infrastruktur und im Eigentum der Bahngesellschaft. «Aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Infrastruktur ist das Begehen der Treppe jederzeit verboten.» Dennoch darf die Niesentreppe von morgens 3 Uhr bis 7 Uhr legal begangen werden. Voraussetzung ist der Besitz eines «Treppen-Abonnements» für 490 Franken pro Saison, «Gratisdusche und Talfahrt inbegriffen». Auch für Gruppenanlässe ist die Niesentreppe mietbar. Wer am Niesen-Treppenlauf teilnehmen will, muss fit und trainiert sein. In den Lauf-Programmen sind die Zeitlimiten aufgeführt. «Wer diese nicht einhalten kann, wird aus dem Rennen genommen.» Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Der 21. Niesen-Treppenlauf findet 2024 am Freitag, 7. Juni (Staffellauf), und am Samstag, 8. Juni (Einzellauf), statt. www.niesen.ch/treppenlauf (hpr)

Doch was gibt den Kick, sich das anzutun? «Der Mix aus Endorphinausschüttung, Muskelübersäuerung und Emotionen ist ein unbeschreibliches Gefühl, das süchtig machen kann», antwortet der Reporter: «Endorphin ist übrigens eine Droge, die der Körper bei Belastung selber produziert.» Er lacht. «Ich bin also ein Junkie.» Dazu komme am Ende immer wieder das euphorische Gefühl, auf dem Gipfel zu stehen. «Der Gipfel der Gefühle.» Den Niesen-Treppenlauf bezeichnet er als «hoch effizientes Kraftausdauer-Training». Und mental als eine grosse Herausforderung. «Genau das, was man beim Marathonlauf auch braucht – mentale Stärke.»

«Als ich mal nach Betriebsschluss trotzdem rauf rannte, kam er mir mit dem Bähnli nach und stoppte mich.» Bruno Petroni, Reporter «Berner Oberländer»

Als Treppenläufer der ersten Stunde kann Bruno Petroni – vor einem Jahr lief der 61-Jährige in seiner Alterskategorie die drittschnellste Zeit – aus dem Nähkästchen plaudern. «Ganz zu Beginn hatte der damalige Geschäftsführer Walter Kallen Freude, dass junge Sportler das machen, und unterstützte diese sogar.» Sein Nachfolger Edi Bühler hingegen erliess ein generelles Betretungsverbot für die Treppe. «Als ich mal nach Betriebsschluss trotzdem rauf rannte, kam er mir mit dem Bähnli nach und stoppte mich.»

Reporter Bruno Petroni unmittelbar vor dem Zieleinlauf auf dem Niesengipfel, am 10. Juni 2023 anlässlich des 20. Niesen-Treppenlaufs. Foto: PD/Ursula Du Pasquier

Zu den allerersten beiden offiziellen, aber nicht öffentlichen Läufen von 1990 und 1991 waren nur die 20 weltbesten Läufer geladen. 1991 durfte Bruno Petroni quasi als deren Vorläufer auf die Strecke. «Ein unvergessliches Erlebnis. Und ich lief damals meine schnellste Zeit auf der Treppe. 1 Stunde 9 Minuten.» Der Allzeit-Streckenrekord von Francisco Sanchez (Kolumbien) von 52:22 Minuten wurde seit diesem Tag nicht annähernd mehr erreicht. Die schnellste Laufzeit der «Neuzeit» datiert von 2011, erlaufen vom Unterwalliser Emmanuel Vaudan in 55:55 Minuten.

2004 folgte Roger Friedli als Geschäftsführer der Niesenbahn. «Selber Langstreckenläufer, richtete er als erste Amtshandlung bei der Bergstation eine Dusche für alle ein», erinnert sich der Reporter: «Und führte zusammen mit Hampi Gammeter den ersten öffentlichen Niesen-Treppenlauf für alle ein.»

