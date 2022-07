Es hänge von den westlichen Waffenlieferungen ab, wie die Ukraine den Krieg überstehe, sagt Gustav C. Gressel. Da müsse mehr kommen – auch wenn Russland mit der Atombombe drohe.

Es hänge von den westlichen Waffenlieferungen ab, wie die Ukraine den Krieg überstehe, sagt Gustav C. Gressel. Da müsse mehr kommen – auch wenn Russland mit der Atombombe drohe.

Militärexperte warnt vor Patt in der Ukraine

An Feuerkraft den Russen dramatisch unterlegen: Ein ukrainischer Panzer Anfang Juni in der Region Donezk.

An Feuerkraft den Russen dramatisch unterlegen: Ein ukrainischer Panzer Anfang Juni in der Region Donezk.

Russland hat die ostukrainische Region Luhansk vollständig unter seine Kontrolle gebracht und damit eines seiner Kriegsziele erreicht. Wie geht es weiter?

Der Ermattungskrieg wird sich in der Region Donezk fortsetzen. Die russische Vorgehensweise bleibt die gleiche: Erst werden die ukrainischen Stellungen aus der Distanz sturmreif geschossen, dann Stück für Stück eingenommen. Russland kommt so zwar nur sehr langsam voran, frisst sich aber dennoch Kilometer für Kilometer in ukrainisches Territorium hinein.