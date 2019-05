Wüthrich sagt, dass das Spiel auch für Teenager nach wie vor essentiell sei. Es wäre ihrer Meinung nach jedoch falsch, das Kind aktiv zum Spielen motivieren zu wollen: «Spielen zeichnet sich gerade dadurch aus, dass selbstbestimmt gehandelt wird.»

Viel effizienter ist es laut Wüthrich, ab und zu bewusst Langweile beim Kind aufkommen zu lassen. In solchen Situationen entwickeln sich nämlich ganz von alleine die besten Spielideen. Und vielleicht müsse man als Erwachsener auch die eigene Vorstellung von «Spielen» überdenken.

Gamen gehört dazu

«Eine Streitfrage zwischen vielen Eltern und Kindern ist oft, ob Gamen auch zum Spielen gehört», so Wüthrich. Wenn aber spielen heisst, einer selbstbestimmten Tätigkeit nachzugehen, die Spass macht und in der die Kinder sich ausprobieren können, «dann gehört Gamen ganz sicher zum Spielen dazu – und in dem Sinn spielen Kinder heute sehr viel und gern.»

Ich habe mit meiner Tochter über das Thema geredet und sie darin bestärkt, ihren eigenen Interessen nachzugehen, egal was andere sagen. Und ihr gesagt, dass ich persönlich es toll finde, wie viel Kreativität sie mit ihren Playmobil an den Tag legt. Sie verbringt nämlich einen Grossteil der Zeit damit, das dreistöckige Haus einzurichten: Sie hängt Lichterketten auf, bastelt Kartonmöbel und bemalt winzige Leinwände, die sie anschliessend ins Haus klebt. Ist alles fertig, filmt sie das Ganze und kommentiert jeden Raum in tadellosem Hochdeutsch – Youtube lässt grüssen.

Nur zwischendurch spielt sie noch wie früher Rollenspiele mit den Figuren, oft gemeinsam mit dem jüngeren Bruder. Ein Weg, den laut Barbara Wüthrich viele Kinder gehen, denn «mit Jüngeren zusammen können sie nochmals richtig in Spielwelten eintauchen und sich auf Dinge einlassen, für die sie doch schon viiiel zu alt wären».

Der Beitrag Zu cool für Spielzeug erschien zuerst auf Mamablog.