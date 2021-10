Live aus Langenthal – Zu Besuch in der Heimat Die Radio-Talksendung «Persönlich» war im Stadttheater zu Gast. Auf der Bühne sassen mit Moderatorin Sonja Hasler und Gast Samuel Wittwer zwei Einheimische. Brigitte Meier

Samuel Wittwer und Sonja Hasler (rechts) hatten Heimspiel: Sie kommen beide aus dem Oberaargau. Zweiter Gast in der Runde war die einstige Bankerin Fabia Bausch. Foto: Marcel Bieri

Rund 500’000 Hörerinnen und Hörer schalten jeden Sonntag um 10 Uhr das Radio ein und lauschen auf SRF 1 der Talksendung «Persönlich». Diesmal waren sie akustisch im Stadttheater Langenthal zu Gast.

Geleitet wird das Gespräch von Sonja Hasler. Die Moderatorin hat Heimspiel, sie kommt aus dem Oberaargau. Ebenso ihr Gast Samuel Wittwer, Kunsthistoriker und Schlossherr. Weiter nimmt Fabia Bausch in der Runde Platz. Sie war einst erfolgreiche Bankerin in Zürich. Dann verliebte sie sich in einen Grosswildjäger und baute mit ihm in Tansania die Luxus-Safari-Lodge «Chem-Chem» auf.