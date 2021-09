Technikfreak in Murten – Zu Besuch beim jüngsten Museumsdirektor der Schweiz Leonard Riesen ist zwar erst 14 Jahre alt. Aber er hat sich bereits einen grossen Fundus an Sammlerobjekten angelegt – und überzeugt mit Fachwissen. Laura Fehlmann

Leonard Riesen kann über jedes Ausstellungsobjekt etwas erzählen. Foto: Raphael Moser

Regnerische Tage werden in nächster Zeit nicht ausbleiben. Oder es wird noch spätsommerlich warm, und dann wird die Kühle willkommen sein. Da kommt das Depot, das Eisenbahn- und Sammlermuseum in Murten, gerade recht. Es befindet sich an der Alten Freiburgstrasse 34, schräg vis-à-vis dem Bahnhof.

Im Innern des Gebäudes sind Züge und Lokomotiven allerdings nur im Kleinformat zu sehen. Etwa ein Rhätisches Krokodil im Massstab 1:22,5. «Das SBB-Krokodil wurde in Murten für den Güter- und Rangierungsdienst eingesetzt», erklärt der 14-jährige Leonard Riesen und zeigt auf ein entsprechendes Bild.