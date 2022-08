Südliche Bretagne – Zu Besuch am Ende der Welt Von der Sardinenstadt bis zum westlichsten Felsen Frankreichs: An der wilden Küste wechseln sich Idylle und Spuren von Handel ab. David Sarasin

Nirgends sind die Meeresströmungen stärker als hier: Die Pointe du Raz, die weit in den Atlantik ragt, gilt als westlichster Punkt Frankreichs. Foto: Getty

Die Bretagne beginnt eigentlich schon in Paris. Rund um den im Westen der Stadt gelegenen Bahnhof Montparnasse heissen die Cafés L’Atlantique oder Saint Malo, das Kino nennt sich Bretagne, die grosse Einkaufsstrasse ist mit Rue de Rennes angeschrieben. Alles zieht hier westwärts in Richtung Atlantik. Uns auch.

Mit dem TGV erreicht man Quimper, die Endstation der Strecke, in vier Stunden. Wer hier, im Hauptort der Finistère, ankomme, sei nicht zufällig gekommen, sagen die Einheimischen. Niemand mache hier Zwischenstopp. Nicht umsonst stammt Finistère aus dem Lateinischen und heisst Ende der Welt.

Der erste Eindruck bestätigt die Abgeschiedenheit. Ein feiner Nieselregen fällt in die fast leeren Gassen rund um den Bahnhof. Zügig schieben sich Wolken über die pittoreske Altstadt, die bunten Fachwerkhäuser schimmern im nassen Glanz. Quimper erscheint an einem Montagabend Anfang Juni zwar verschlafen und nass, aber auch sympathisch.

Ausspannen auf der Place Terre au Duc in der Altstadt von Quimper. Foto: Getty

Gut einfinden am Ende der Welt lässt sich auf der überdachten Terrasse des Bistro La Finistère. Möwen kreisen über dem Place Saint Corentin, der mit der Kathedrale das Zentrum der Altstadt bildet. Das würzige lokale Bier – auf das die Einheimischen stolz sind und von dem es unzählige Sorten gibt – hilft ebenfalls beim Ankommen.

Nicht nur der Hochsommer wird uns in den kommenden Tagen noch begegnen, auch der Eindruck von Abgeschiedenheit wird sich bald verflüchtigen.

Der Weg ans Meer

Touristen würden in der Regel eine Nacht in Quimper verbringen und dann an die Küste weiterziehen, sagt die Reiseführerin, die am Tag darauf durch die weitläufige Altstadt führt. Auch wir machen das so. Aber erst nachdem wir eine Buchweizen-Crêpe in einer der zahlreichen Crêperien in Quimper probiert haben.

Der Weg ans Meer ist kurz, doch der Kontrast zum verschlafenen Quimper gross. Im wenige Kilometer südwestlich gelegenen Gulvinec scheint die Sonne. Die Ortschaft beheimatet einen der grössten Fischereihäfen Frankreichs. Als gegen 16.30 Uhr die Schiffe die Fänge ausladen, versammeln sich auf der Terrasse über dem Hafen zahlreiche Schaulustige.

In der Fischauktionshalle von Gulvinec. Foto: Alamy

Seeteufel, Langustinen oder Petersfische werden in Behältern in die Auktionshalle geschafft und gelangen von dort aus in die Grossverteiler und Restaurants in der Region – und in ganz Frankreich.

Was romantisch und für Bewohner eines Binnenlands exotisch klingt, hat als Grundlage ökonomische Zusammenhänge. Vom meistgefangenen Fisch, dem Seeteufel, werden hier jährlich knapp 4000 Tonnen verkauft. Gefischt wird noch immer mit den umstrittenen Schleppnetzen. Jeweils 14 Tage verbringen Fischer am Stück auf hoher See. Je nach Fang verdienen sie bis zu 3000 Euro im Monat.

Solche und andere Informationen erfährt man in der Cité de Pêche, dem gut gemachten Fischereimuseum in den Räumen neben der Auktionshalle am Hafen.

Basel–Quimper per TGV Infos einblenden Anfahrt: Mit dem TGV von Basel aus über Paris-Montparnasse lässt sich Quimper in etwas mehr als neun Stunden erreichen; sncf-connect.com Autovermietung in Quimper: Am Bahnhof in Quimper sind viele grosse Autovermieter vertreten. Hotels: In Quimper – Hotel Kregenn, ab 98 Franken pro Nacht/DZ. Schönes Hotel am Rand der Altstadt; hotel-kregenn.fr. In Douarnenez – Hotel Ty Mad, ab 102 Franken pro Nacht/DZ. Schmuckstück direkt neben Badestrand; hoteltymad.com. In Port Louis bei Lorient – Hotel Spa de la Citadelle, ab 97 Franken/DZ. Hotel im kleinen Port Louis, 5 Minuten zu Fuss von der Zitadelle entfernt; hotel-citadelle.fr. Allgemeine Infos: tourismebretagne.com

In der Bretagne liegt das nächste Naturspektakel gleich um die Ecke. Mit dem Auto geht die Fahrt tags darauf noch einmal ostwärts. Entlang von langen, bei Surfern beliebten Sandstränden und durch ruhige Küstenortschaften erreichen wir die Pointe du Raz. Der Felsvorsprung, der weit in den Atlantik ragt, gilt als westlichster Punkt Frankreichs.

Die Pointe du Raz zählt jährlich eine Million Touristen, die die Küste entlang fast bis zur Spitze spazieren. Antoine, ein Offizieller der «grand site de la france», weiss einiges zu berichten über die Strömungen im Meer, die nirgends in Europa stärker sind als hier. Er erzählt auch von den Dutzenden Leuchttürmen an der Küste sowie vom enormen Frachtschiffaufkommen ein paar Kilometer weiter draussen im Atlantik.

Die Bretagne, so idyllisch sie erscheinen mag, ist auch eng verknüpft mit dem globalen Handel.

Hauptstadt der Sardinen

Beide Seiten der Region werden auch in Douarnenez deutlich. Die Fischerstadt, die auch als Hauptstadt der Sardinen bekannt ist, verströmt zunächst eine angenehme Entspanntheit.

Oberhalb des kleinen Plage de sables blanc, am Rand von Douarnenez, steht das Boutiquehotel Ty Mad. Vom Dachzimmer aus sieht man über bretonische Häuschen auf die Keltische See. Durch kleine Gässchen gehts in drei Minuten zum kleinen Strand, an dem an diesem Donnerstagabend fast niemand ist.

Am Hafen der unaufgeregten Fischerstadt Douarnenez, in der alle zwei Jahre im Rahmen des «Maritime Festival» farbenfrohe Traditionssegler präsentiert werden. Foto: Getty

Auch das Stadtzentrum zeigt sich angenehm unaufgeregt. Die Cafés am Hafen sind voll mit Einheimischen, im Restaurant Le Bigorneau Amoureux, das auf einer Mauer über dem Meer thront, lassen sich die typischen grillierten Sardinen verspeisen.

Die Stadt ist eng mit dem Fisch verknüpft. Man sagt, dass in den Höhlen an den Küsten schon die Römer Sardinen lagerten. 40 Fabriken haben um 1900 von hier aus Sardinenbüchsen in die ganze Welt verschickt. Heute gibt es noch eine Handvoll davon.

Die Altstadt aber ist geprägt von der damaligen Industrie. Rund um den Hafen reihen sich dicht an dicht Arbeiterhäuschen.

Fern von Industrialisierung erscheint das malerische Mittelalterdorf Locronan, zehn Minuten Autofahrt von Douarnenez landeinwärts. Hier durchschneidet nicht eine einzige Stromleitung den Blick in den Himmel. Kein Wunder, haben die aus Stein gefertigten Häuser schon in Dutzenden Filmen als Kulisse gedient. Die Anfahrt lohnt sich auch für einen kurzen Stopp.

Die grosse Hafenstadt Lorient dagegen, etwa eine Stunde südlich gelegen, wird in Reiseführern selten herausgestrichen. Weil die Stadt im Zweiten Weltkrieg zerbombt wurde, hat sie wenige Sehenswürdigkeiten vorzuweisen. Aus der Kriegszeit stammen auch drei überdimensionierte, von der deutschen Wehrmacht errichtete U-Boot-Werften, die längst zum Museum umfunktioniert wurden.

Der Flohmarkt in Lorient

Vor längerer Zeit war Lorient vor allem eines: Handelshafen und Hauptsitz der französischen Compagnie des Indes. Frachtschiffe stachen von hier aus in See in Richtung Kolonien. Eindrücklich dokumentiert ist diese Geschichte im sehenswerten Museum zur Compagnie des Indes in der Zitadelle von Port Louis, die das Eintrittstor zu Lorients Hafen bildet.

Blick auf die Zitadelle von Port Louis und auf Lorient. Foto: Getty

Lorient ist trotz dem Mangel an mittelalterlichen Bauten sehenswert. Am grossen Flohmarkt herrscht samstags ein entspannter Betrieb. Man befindet sich fast gänzlich unter Einheimischen. Die Strassencafés auf der Haupteinkaufsstrasse sind voll, auf dem Hauptplatz spielt eine Jazzband.

Wer in der Region das Meererlebnis sucht, findet dieses etwa an den Stränden und Naturschutzgebieten eine kurze Autofahrt von Lorient entfernt. Oder auf der Île de Groix, 30 Minuten mit der Fähre vom Festland entfernt. Es gibt dort in Felsen gebaute Mini-Häfchen, eine kleine Brauerei, Radwege, Strände.

Auf der Fähre zurück überlegt man: Für Lorient und Umgebung gilt, was für die ganze südliche Bretagne wahr ist: Global vernetzt und gleichzeitig weltabgewandt sein, ist hier kein Widerspruch.



Die Reise wurde unterstützt von Tourisme Bretagne

David Sarasin ist Redaktor im Ressort Zürich. Seine Schwerpunkte sind Nachtleben, Zeitphänomene, Kultur, Gesellschaft und Politik. Mehr Infos @David_Sarasin

Fehler gefunden?Jetzt melden.