Quarantäne wegen Coronavirus – Jetzt hat es auch die ZSC Lions erwischt Nach Johann Morant wurde ein zweiter ZSC-Spieler positiv getestet. Das Team wird durchgetestet und ist in Quarantäne. Simon Graf

Lausanne am Montag, die ZSC Lions am Dienstag: Weitere National-League-Teams müssen in Quarantäne. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Am Wochenende ging es gerade nochmals gut. Verteidiger Johann Morant hatte am Freitagnachmittag Symptome verspürt und wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Zuerst per Schnelltest, tags darauf wurde der Befund mittels PCR-Test bestätigt. Der Franzose hatte sich wahrscheinlich am Montag bei einem Staffmitglied angesteckt, als er im Kraftraum trainiert hatte. Alle Spieler, die in der Nähe gewesen waren, wurden ebenfalls getestet – alle waren negativ.



So konnten die Zürcher, natürlich ohne Morant, am Samstag um 15 Uhr den Mannschaftsbus besteigen und ans Cupspiel ins Tessin fahren. Sie siegten dank eines Overtime-Tores von Maxim Noreau 3:2 gegen Lugano und qualifizierten sich für den Viertelfinal, in dem sie auf den SC Langenthal treffen. Wäre ein zweiter Spieler positiv getestet worden, der erfolgreiche Trip ins Tessin wäre ausgefallen.



Doch heute Dienstagmorgen rief bei Teamarzt Gery Büsser ein Spieler an, der ebenfalls leichte Symptome verspürte. Und der Schnelltest bestätigte die Vermutung: Auch er ist positiv. Das ganze Team wird nun per Schnelltest getestet, die Quarantäne ist aber nicht mehr abzuwenden. Das Spiel vom Dienstagabend gegen die SCL Tigers wurde abgesagt, und auch wenn es noch nicht offiziell ist: Auch am Freitag gegen Lugano und am Samstag in Freiburg werden die Zürcher voraussichtlich nicht antreten können. Die Quarantäne dauert zehn Tage.

Es wird immer wieder Ansteckungen geben

«Es ist ein grosser Frust», sagt Teamarzt Büsser. «Denn die Spieler geben sich wirklich extrem Mühe, die Schutzmassnahmen einzuhalten.» Klar aber ist: Wenn ein Team und der dazugehörige Staff nicht hermetisch von der Aussenwelt abgeriegelt wird wie während des NHL-Playoff, wird es immer wieder Ansteckungen geben. Mehr als die Hälfte der Teams hat es in der National League schon betroffen: Ambri, Biel, Rapperswil-Jona, die SCL Tigers, Servette, Zug und zuletzt nun Lausanne und die ZSC Lions.



Immerhin haben die Zürcher bereits elf Meisterschaftsspiele bestritten, am meisten in der ganzen Liga. Der HC Davos hat erst fünfmal gespielt.