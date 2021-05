Strike for Future – Zone à défendre im Grauholz Verteilt über die ganze Schweiz führte die Klimabewegung Aktionen durch. In Ittigen setzte sie ein Zeichen gegen den Ausbau der Autobahn. Stephanie Jungo

Die Klimabewegung protestiert in Ittigen gegen den Ausbau der Autobahn. Foto: Raphael Moser

Ein Mann in roter Regenjacke misst auf einem Feld acht Meter ab. Neben ihm brettern Autos und Camions über die Autobahn, nicht weit vom Grauholz – dem Eingangsportal der Bundesstadt für den Verkehr vom Mittelland. Der Mann markiert einen Punkt, dann setzen sich rund zwei Dutzend Menschen in Bewegung und stellen sich in einer Reihe auf. Sie halten Transparente in die Höhe, hissen eine Peace-Flagge. «Zukunft wär schon geil», heisst es auf dem Kartonschild einer jungen Frau.

Etwas weiter weg stehen Polizisten, sie sind mit Autos und Motorrad vor Ort und behalten die Aktion aus einiger Entfernung im Auge.