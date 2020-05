Polizei sucht Zeugen – Zollikofen: Schwer verunfallte Velofahrerin in kritischem Zustand Am Mittwochmorgen ist in Zollikofen eine Velofahrerin gestürzt. Sie hat sich dabei schwer verletzt.

Es war kurz nach 8.45 Uhr, als eine Frau am Mittwochmorgen mit dem Velo in Zollikofen auf dem Hübeliweg in Richtung Steinibachweg unterwegs war. Bei einem Parkplatz kam die Frau plötzlich zu Fall – wieso, ist unklar.

Die Velofahrerin wurde durch ein Ambulanzteam medizinisch versorgt und in kritischem Zustand ins Spital gebracht.

( chh/sda )