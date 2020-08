Cupabenteuer schon vorbei – Zollbrück verhindert «Stängeli» Der FC Zollbrück aus der 3. Liga ist in der 1. Hauptrunde des Schweizer Cups gegen Stade Nyonnais aus der Promotion League ohne Chance geblieben und verlor 0:7. Adrian Lüpold

Bereits nach 109 Sekunden fand der Ball den Weg ins Netz des FC Zollbrück. Foto: Iris Andermatt

Das Cupabenteuer ist für den FC Zollbrück in dieser Saison bereits wieder Geschichte. Der Emmentaler Verein aus der 3. Liga blieb im Vergleich mit dem vier Ligen höher spielenden Stade Nyonnais ohne den Hauch einer Chance und schied mit einer klaren 0:7-Niederlage aus dem nationalen Wettbewerb aus.

Immerhin verhinderten die Zollbrücker in der 1. Hauptrunde des Cups mit einer kämpferischen tadellosen Leistung in der Verteidigung und dank einigen sehr guten Paraden von Torhüter Matteo Beutler im zweiten Spielabschnitt ein «Stängeli» gegen den ambitionierten Gast aus der Promotion League. Auch die Tatsache, dass die enorm spielstarken und technisch sehr gut ausgebildeten Westschweizer gegen Ende der Begegnung in der Offensive mit einer gewissen Nonchalance zu Werke gingen, half den Emmentalern, eine nicht noch höhere Niederlage zu kassieren.

Grosse Unterschiede

Das Spiel begann für den FC Zollbrück denkbar ungünstig: Schon nach 109 Sekunden lag der Ball nämlich ein erstes Mal im Netz der Zollbrücker. Mutig waren die Verteidiger der Emmentaler beinahe bis auf die Mittellinie aufgerückt, um die Offensivakteure der Waadtländer abseits zu stellen. Doch die Gäste aus Nyon zeigten in ihrem ersten Angriffsversuch sogleich ihre grosse technischen Fähigkeiten. Sie umgingen die Abseitsfalle mit einem feinen Spielzug über den linken Flügel und netzten nach einer sehenswerten Kombination zur frühen 1:0-Führung ein. In der Folge generierten die überlegenen Westschweizer beinahe schon Torchancen im Minutentakt.

Viel zu gross waren die spielerischen, technischen und auch physischen Unterschiede zwischen den kämpferischen Feierabendkickern aus dem Emmental und den ambitionierten Gästen aus dem Waadtland, bei denen mit dem Franzosen François Marque (ehemals FC Basel) sogar ein Spieler im Kader figuriert, der einst auch in der Champions League gespielt hatte. Marque fehlte in Zollbrück zwar verletzt, aber auch ohne ihren hoch dekorierten Routinier in der Abwehr zeigte Stade Nyonnais dem FC Zollbrück die Grenzen beinahe in jedem Angriff auf.



«Immer weiter so, immer weiter so, das Tempo jetzt bitte weiterhin hochhalten», rief Nyons Trainer Anthony Braizat nach dem 2:0 für die Gäste nach neun Minuten seinen Schützlingen zu, welche den Befehl ihres Coachs auch befolgten. Nach 36 Minuten stand es bereits 5:0 für die Westschweizer und den Emmentalern drohte ein Fiasko. Den Zollbrückern ist jedoch zugute zu halten, dass sie ihrem Spielstil auch gegen einen übermächtigen Gegner treu blieben und trotz aggressiven Pressings der Gäste immer wieder versuchten, von hinten hinaus zu kombinieren und die spielerische Lösung zu suchen. Der Lohn in Form eines Ehrentors blieb den Einheimischen zwar verwehrt – die beste Torchance resultierte nach einem Kopfball nach einem Freistoss in der 65. Minute –, aber immerhin schafften es die Zollbrücker gegen Ende des Spiels immer besser, sich auf die Angriffe der Gäste einzustellen und somit das «Stängeli» zu verhindern.

Dürrenast empfängt Köniz

Trotz dem Ausscheiden des FC Zollbrück in der 1. Hauptrunde, wird dennoch mindestens eine Amateurmannschaft aus dem Kanton Bern in die nächste Runde des Schweizer Cups einziehen. Am Montag werden sich in Thun nämlich der FC Dürrenast und der FC Köniz in der 1. Runde duellieren. Wie bereits beim Vergleich zwischen dem FC Zollbrück und Stade Nyonnais handelt es sich dabei ebenfalls um ein Duell zwischen einem Club aus der 3. Liga (FC Dürrenast) und einem Verein aus der Promotion League (FC Köniz).