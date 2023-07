Streitpunkt Transfers – Zoff der Fifa mit den Spieler­vermittlern entscheidet sich in der Schweiz Der Weltfussball­verband will die Einnahmen der Spielerberater beschneiden. Die Branche wirft der Fifa unsaubere Tricks vor und hofft auf einen schnellen Entscheid – doch der könnte zu spät kommen. Jorgos Brouzos

Lohnender Wechsel: Lionel Messi wird bei seinem neuen Verein Inter Miami vorgestellt. Foto: Giorgio Viera (AFP)

Das Geschäft läuft gerade auf Hochtouren. Täglich wechseln grosse Stars wie Weltfussballer Lionel Messi und reihenweise unbekannte Spieler den Verein. Milliarden werden innerhalb von wenigen Wochen umgesetzt. Mit im Geschäft sind die Spielerberater. Sie verdienen an den Transfersummen und den Löhnen ihrer Schützlinge mit. Allein in der deutschen Bundesliga waren es letzte Saison rund 200 Millionen Euro.

Das Business soll sich grundlegend verändern. Der Weltfussballverband Fifa führt neue Regeln für Spielervermittler ein. Er will so für mehr «Transparenz und Integrität» im Geschäft sorgen. Jeder Berater muss sich bei der Fifa registrieren. Die Tarife der Spielervermittler werden vereinheitlicht, die Transfersummen und die Gebühren der Berater sollen gesammelt und publiziert werden.

Neu darf der Anteil des Beraters nur noch bei 5 Prozent liegen, ab einem Jahressalär von 200’000 Dollar kommen noch einmal 3 Prozent hinzu. Die Zahlungen sollen zudem über ein Fifa-eigenes Bezahlsystem abgewickelt werden. Die Regeln seien zusammen mit der Branche ausgearbeitet worden, heisst es bei der Fifa.

Der europäische Verband der Fussballagenten bestreitet das in einer Stellungnahme: «Die Fifa sieht es als ‹Konsultation› an, wenn sie einzelne Vertreter zu einem Gespräch in ihre Zentrale einlädt, während sie die Bitten der grössten Verbände um ein offizielles Treffen weiterhin ignoriert.»

«Dann überleben nur noch die grossen Agenturen, und die kleinen haben ein Problem.» Christoph Graf, Präsident der Swiss Football Agents Association

In mehreren Ländern laufen die Spielervermittler derzeit gegen das neue Reglement Sturm. Sie beschweren sich darüber, dass die Fifa als Monopolistin in einen funktionierenden Markt eingreife und Konditionen sowie Preise diktieren will. In Deutschland haben sie einen ersten Teilerfolg erzielt. Dort hat das Landgericht Dortmund das neue Fifa-Reglement einstweilen ausser Kraft gesetzt. Das Gericht sprach von einem «Hardcore-Kartell». In der Schweiz haben die hiesigen Spielervermittler eine Anzeige bei der Wettbewerbskommission eingereicht.

Die Branche, auch die Berater aus dem Ausland, setzt grosse Hoffnungen in das Verfahren in der Schweiz.

Christoph Graf ist Präsident der Swiss Football Agents Association, des Branchenverbands der Spielervermittler. Er kritisiert das neue Reglement der Fifa scharf: «Die Einkünfte für die Berater werden gedrittelt, dann überleben nur noch die grossen Agenturen, und die kleinen haben ein Problem.»

Spielerberater Christoph Graf. Foto: PD

Er begründet das so: Mehr als ein Dutzend Spieler könne ein Berater nicht betreuen. Sonst werde es unseriös. Mit den von der Fifa bestimmten fixen Ansätzen lohne sich das Geschäft nicht mehr. Denn nur zwei bis drei Spieler bringen dem Berater Geld ein. Er sei daher darauf angewiesen, dass er das Beratungshonorar frei festsetzen könne.

Bislang wurde der Anteil des Honorars zwischen dem Spieler und dem Agenten frei verhandelt. Die Bandbreite soll dem Vernehmen nach zwischen 0 und 12 Prozent liegen. Je nachdem wie gefragt ein Spieler ist, wie gut er verhandeln kann und wie gross sein Entwicklungspotenzial noch ist – also ob er dereinst noch einen grösseren Transfer machen kann, von dem der Berater später profitiert.

Die Spieler mit einem grossen Lohn subventionieren so zum Beispiel die ganz jungen Spieler, die erst aufgebaut werden müssen und wenig verdienen und so dem Berater auch wenig einbringen. «Nur die allerwenigsten Spielervermittler wickeln grosse Transfers mit Spitzenspielern ab und verdienen wirklich viel Geld», sagt Graf.

Die Schweizer Berater gehören nicht dazu. Das Jahressalär eines Spielers der Challenge League, der zweithöchsten Liga, liegt laut Branchenkennern bei rund 40’000 Franken, in der höchstklassigen Super League liegt ein Monatslohn zwischen 7000 und 40’000 Franken.

Auch wenn die neuen Regeln noch nicht in Kraft sind und angezweifelt werden, würden viele Vereine bereits damit beginnen, Spielerverträge mit den neuen Eckwerten aufzusetzen. «Die Schweizer Clubs wollen keinen Ärger mit der Fifa, daher setzen die meisten das Reglement schnell um», so Graf.

Umstrittener Verband kassiert Niederlage vor Gericht

Die Fifa sieht sich auf einem guten Weg. Vor wenigen Tagen hat sie vor dem internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne ein Verfahren gewonnen. Der Spieler­vermittler­verband Professional Football Agents Association (Profaa) mit Sitz in Zürich hatte gegen die Regeln geklagt. In einer Stellungnahme schreibt der Weltfussballverband: «Die Fifa begrüsst das Urteil, das die Rechtmässigkeit, Gültigkeit und Verhältnismässigkeit des Fifa-Fussball­agenten­reglements in vollem Umfang bestätigt.» In einer Mitteilung bedauert der Agentenverband Profaa den Entscheid und behält sich weitere Massnahmen vor.

Doch gibt es gegenüber dem Beraterverband Profaa Vorbehalte. So kritisiert ihn der einflussreiche Agentenverband Football Forum in einer Stellungnahme massiv. Das Forum spricht dem Verband die Berechtigung ab, für die Agenten zu sprechen, und bezweifelt, dass er überhaupt die Interessen der Agenten vertritt.

Nahrung erhält diese These von einem ehemaligen Profaa-Mitglied. Der in der Branche bekannte Agent Erkut Sogut schrieb in einem Blogbeitrag, dass sich mit der Zeit gezeigt habe, dass Profaa lediglich ein Werbegag der Fifa sei. Der Verband bestehe aus vielen angehenden Agenten und Studenten, welche die Zahl der tatsächlich zugelassenen Agenten sogar übertreffen würden. Er hat daher den Verband wieder verlassen.

Die Fifa kommentiert eine Anfrage dazu nicht.

Fifa-Präsident Gianni Infantino. Foto: Kurt Schorrer (EPA)

Auch die Zahlungsabwicklung für die Spielertransfers über ein Fifa-eigenes Bezahlsystem wird von den Spielerberatern kritisch gesehen. Die Zahlungen an einzelne Spielervermittler werden dort gesammelt und dann veröffentlicht. Sie argumentieren, das sei ein Eingriff in das Geschäftsgeheimnis und die Privatsphäre, was in einzelnen Ländern auch gefährlich sein könne. Schliesst ein Berater in einem armen Land einen grossen Transfer ab und wird dessen Honorar online veröffentlicht, könne das Kriminelle auf den Plan rufen.

Graf hofft weiter auf die Wettbewerbskommission (Weko). Im Gegensatz zum Dortmunder Gericht hat sie aber keine vorsorglichen Massnahmen ergriffen und lässt sich nicht in die Karten blicken. «Das Sekretariat wird die verschiedenen Entscheidungen und Urteile sorgfältig analysieren. Momentan lässt sich keine vorläufige Einschätzung zur Sache abgeben», sagt Weko-Vizedirektor Olivier Schaller. Ein schneller Entscheid sei nicht zu erwarten. «Eher September» wird es laut Schaller.

Für die Spielervermittler wird es knapp: Ab dem 1. Oktober können sie nur noch arbeiten, wenn sie bei der Fifa als Agent registriert sind. Wer sich anmeldet, akzeptiert die neuen Regeln.

Wer das nicht macht, ist raus aus dem Geschäft.

Jorgos Brouzos ist seit 2015 Wirtschaftsjournalist bei Tamedia. Seit November 2022 ist er stellvertretender Ressortleiter des Wirtschaftsteams. Er berichtet hauptsächlich über den Schweizer Finanzplatz und den Rohstoffsektor. Er hat an der Universität Zürich Politikwissenschaften studiert. Mehr Infos @jorgosbrouzos

Fehler gefunden?Jetzt melden.