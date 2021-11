Never Mind the Markets: Schweizer Corona-Politk – Zögern als Erfolgsrezept Was dafür spricht, dass wir an unserer Strategie des Abwartens festhalten sollten. Auch wenn unser Staat dadurch manchmal unentschlossen und entscheidungsschwach wirkt. Mathias Binswanger

Untätig oder genau richtig? Alain Berset und Lukas Engelberger an einer Medienkonferenz zur Pandemie. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

«Das Schlechteste, was man in einer Pandemie tun kann, ist abwarten. Es ist sogar besser, schnell die falschen Massnahmen zu treffen, als zu warten. Abwarten hilft dem Virus». Dies sagte der bekannte österreichische Virologe Florian Krammer bei einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» am 21. November. Dafür erhielt er viel Zustimmung. Hätte er hingegen folgendes gesagt, wäre die Zustimmung vermutlich geringer gewesen: «Das Schlechteste, was die Polizei in einer gefährlichen Situation tun kann, ist abwarten. Abwarten hilft den Verbrechern. Es ist besser, zuerst mal schiessen und dann Fragen zu stellen.» Beide Statements sagen aber dasselbe aus: Es ist besser, schnell und falsch zu handeln, als abzuwarten. Das ist Unsinn und zeigt einmal mehr, dass man Politik nicht Virologen überlassen darf.