Jura-Regierungspräsidentin Barthoulot – Zögerliche Zugeständnisse an den Kanton Bern Die Regierungspräsidentin des Juras kommt Bern ein wenig entgegen. Nach Moutiers Ja zum Jura stellt sie die Streichung umstrittener Artikel der Juraverfassung in Aussicht. Stefan von Bergen

Regierungspräsidentin Nathalie Barthoulot (SP) im Saal des jurassischen Kantonsparlaments in Delsberg. Foto: Enrique Munoz Garcia

Der fordernde Ton war nicht zu überhören. «Es wird keine weitere Abstimmung mehr geben, die Jurafrage ist abgeschlossen», erklärte der bernische Regierungspräsident Pierre Alain Schnegg (SVP) am Sonntagabend nach der offiziellen Bekanntgabe, dass sich Moutiers Stimmberechtigte für einen Wechsel in den Kanton Jura entschieden hatten. An wen Schnegg seine Worte richtete, war klar: an die jurassische Kantonsregierung.

Was erwidert diese? «Der Vorsprung von 374 Stimmen führt vernünftigerweise zum Schluss, dass keine weitere Abstimmung nötig ist», bestätigt auf Anfrage dieser Zeitung Nathalie Barthoulot (SP), die jurassische Regierungspräsidentin. Allerdings müsse man abwarten, dass der Volksentscheid in Kraft trete. Ihre Regierung habe aber schon mehrmals erklärt, dass die jurassische Frage nach einer gültigen Abstimmung in Moutier «auf der institutionellen Ebene geschlossen» sein werde, fügt Barthoulot an.