Ende der Schmitte Konolfingen – «Zmitz im Dorf, hier spielte das Leben» Christian Antener ist in Konolfingen aufgewachsen. Nun nimmt er, 71-jährig, Abschied von seinem Elternhaus. Über einen Mann und sein Zuhause. Cedric Fröhlich

Wieder ein bisschen Abschied nehmen: Christian Antener vor der alten Schmitte in Konolfingen. Foto: Nicole Philipp

Christian Antener sitzt zwischen Baggern und Gittern, auf einem Stück Bauschutt, vor den Resten seines Elternhauses und spielt auf seinem Handörgeli. Wieder ein wenig Abschied nehmen. Vom Ort, an dem so vieles zusammenkommt: Erinnerungen an eine glückliche Kindheit; Gedanken an Vater und Mutter; Geschichten vom Älterwerden und Weiterziehen.