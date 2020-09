Mit erst 58 Jahren – Zlatko Portner ist gestorben Zlatko Portner war als Spieler Weltmeister, später hinterliess er als Aktiver und Trainer seine Spuren im Berner Handball. Erst 58-Jährig ist er verstorben. Reto Pfister

Zlatko Portner vor zehn Jahren als Trainer von Handball Grauholz. Foto. Manuel Zingg

Zlatko Portner war als Spielmacher Weltklasse. Er gehörte der jugoslawischen Mannschaft Metaloplastika Sabac an, die in den 1980-er Jahren zu den führenden in Europa gehörte. Und er war Mitglied der jugoslawischen Nationalmannschaft, die 1986 in der Schweiz Weltmeister wurde. Am Ende seiner Karriere kam er in die Schweiz und spielte von 1994 bis 1997 für den BSV Bern. Nach dem Abstieg der Berner 1999 war es Portner, der den Neuaufbau in der NLB einleitete, erst als Spielertrainer, später nur noch als Coach. Die Familie wurde in der Schweiz sesshaft, Portner betreute anschliessend noch einige Vereine in unteren Ligen, unter anderem Handball Grauholz, das frühere NLB-Partnerteam des BSV Bern.

Sein Sohn Nikola ist aktuell die Nummer 1 der Schweizer Nationalmannschaft im Tor; er steht beim französischen Verein Chambéry unter Vertrag. Zlatko Portner wurde nur 58 Jahre alt.