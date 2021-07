Ticker zur Wetterlage in der Schweiz - +++ Zivilschutz trifft in Basel Hochwasser-Vorbereitungen +++ Vierwaldstättersee randvoll

Rheinpegel steigt markant an

Der Bund hat sein aktuelles Naturgefahrenbulletin publiziert. «Am Donnerstag und Freitag fallen am Alpennordhang und in den daran angrenzenden Gebieten sowie in der Nordwestschweiz intensive Niederschläge», heisst es in der Mitteilung.

Insgesamt seien 40 bis 80 Millimeter zu erwarten, stellenweise durch Schauer oder Gewitter verstärkt auch mehr. Für den Bieler-, Thuner- und Vierwaldstättersee gilt eine sehr grosse Hochwassergefahr (Gefahrenstufe 5, wie schon am Mittwoch). Am Zürichsee sowie an der Aare unterhalb des Thunersees, am Hochrhein und der Reuss gilt die Hochwassergefahr Stufe 4 (grosse Gefahrenstufe). Markant angestiegen sei dabei der Pegel des Hochrheins bei Basel.

Der Rhein bei der Mittleren-Brücke in Basel. Foto: Patrick Straub (Keystone)

«Bei hohen Niederschlagsintensitäten und starken Gewittern können Rutschungen auftreten, weil die Böden bereits stark gesättigt sind», warnt der Bund. Was die Prognose betriffe, so lassen die grossen Niederschlagsmengen bis am Freitag die Flüsse auf der Alpennordseite weiter markant ansteigen. Dies führe zu weiter steigenden Seeständen.« Die maximalen Abflüsse an Aare, Reuss, Limmat und Hochrhein werden meist am Donnerstag oder in der Nacht auf Freitag erreicht. Die Seen werden voraussichtlich erst am Wochenende ihren maximalen Seestand erreichen», heisst es weiter.