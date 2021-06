Ein besonderer Einsatz – Zivilschützer bastelt mit den Kleinen Benjamin Rothenbühler half in den Kindergärten in Lützelflüh und Grünenmatt mit. Die Zivilschutzorganisation weitet damit ihr soziales Engagement aus. Jacqueline Graber

Benjamin Rothenbühler macht die Arbeit mit den Chindergärtelern Freude. Foto: pd

Es ist eine klassische Win-win-Situation: Während Benjamin Rothenbühler durch seinen Zivilschutzeinsatz im Kindergarten Erfahrungen im Umgang mit Kindern gewann, war er gleichzeitig auch eine Unterstützung für die Kindergärtnerin. Zweimal drei Tage half der 23-Jährige in den Kindergärten Ober- und Unterdorf in Lützelflüh sowie in Grünenmatt. Während dieser Zeit habe er auch am «Chindergartereisli» zu einer Imkerin teilgenommen, heisst es in einer Medienmitteilung.

Er half bei der Betreuung der Kinder mit und wurde auch in die Vor- und Nachbereitung des Kindergartenprogramms einbezogen. «Ich freue mich jedes Mal, wenn ich in die Zivilschutzeinsätze gehen kann. Sie sind eine Abwechslung zum normalen Alltag.» Auch sei es schön, so der Gesellschaft etwas zurückzugeben, sagt Rothenbühler, Betreuer der Zivilschutzorganisation Trachselwald Plus (ZSO).