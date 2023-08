Knie-Premiere in Bern – Zirkusdialekt und Rockstargefühle Der Circus Knie ist wieder auf der Allmend – und mit ihm 140 Menschen, die ihr Leben der Manege widmen. Wer sind sie? Damaris Hohler

Der Schweizer National-Circus ist während 270 Tagen im Jahr auf Tournee, 21 davon in Bern. Hier Akrobat Alex Bitkine. Foto: Beat Mathys

Rot-weisses Zelt, ein Stall voller Araber und Friesen und der Geruch von Sägemehl und Popcorn in der Luft: Am Freitag ist Premiere in Bern. Seit Montag stehen 150 Zirkuswagen auf der Allmend, für zwei Wochen bleibt der Knie in der Stadt. 183 Mitarbeitende aus 16 verschiedenen Nationen beschäftigt der Schweizer National-Circus. 140 davon sind mit auf Tournee: Artistinnen und Köche, Pferdepflegende und Sattler, Schreiner und Requisiteure. Fünf von ihnen erzählen uns aus ihrem Leben zwischen Wohnwagen und Zirkuszelt.