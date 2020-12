Von Tierschützern befreit – Zirkusbärin zieht nach Arosa Die elfjährige Jambolina trat in der Ukraine in einem Zirkus auf. Im Bündner Bärenland folgt sie nun auf den verstorbenen Napa.

Jambolina heisst die neue Bewohnerin des Arosa Bärenlandes. Foto: Vier Pfoten

Das Bärenland im Ferienort Arosa hat eine neue Bewohnerin. Jambolina heisst sie. Die ehemalige Zirkusbärin erreichte am Freitag ihre neue Heimat in den Bündner Bergen nach einer Reise von über 2400 Kilometern.

Vier Tage dauerte die Reise von der Ukraine über Polen, nach Deutschland und Österreich in die Schweiz. Ein Team der Tierschutzorganisation Vier Pfoten organisierte den nicht alltäglichen Transport der elfjährigen Bärin.

In der Ukraine hatte das Tier ein Leben als Zirkusbärin geführt. Wegen der Restriktionen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurden jedoch viele öffentliche Veranstaltungen abgesagt. Diese Situation hatte zur Folge, dass Jambolina in einem für sie viel zu kleinen Käfig gehalten wurde.

Seit März musste Jambolina in diesem kleinen Käfig ausharren. Foto: Vier Pfoten

In Arosa wird die Bärin sich in einem grosszügigen Gehege austoben können und auf Artgenossen stossen. Amelia und Meimo heissen die beiden anderen Bären. Napa, der erste Bewohner des Bärenlandes, starb vor rund einem Monat. Der frühere serbische Zirkusbär, der an Epilepsie litt, erreichte ein Alter von 14 Jahren.

SDA