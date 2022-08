Jubiläumsfeier in Basel – Zionisten­kongress sorgt für ein turbulentes Wochenende Vor 125 Jahren wurde in Basel der Grundstein für einen jüdischen Staat gelegt. In den kommenden Tagen wird dies gefeiert – mit viel Prominenz und massiven Sicherheits­-vorkehrungen. Yann Cherix

Sperrzone rund um den Barfüsserplatz. Die Sicherheitskosten belaufen sich auf 5,5 Millionen Franken. Foto: Pino Covino

Wie wird gefeiert?

Die Jubiläumsfeierlichkeiten werden von der World Zionist Organization (WZO) sowie dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund (SIG) organisiert und werden am kommenden Sonntag und Montag an verschiedenen Orten in Basel durchgeführt. Höhepunkt ist die Jubiläumsgala am Montag. Sie findet auf den Tag genau an jenem Ort statt, wo vor 125 Jahren die erste Ausgabe des Zionistenkongresses über die Bühne ging. Im Basler Stadtcasino werden über 1000 geladene Gäste erwartet. Bundesrat Guy Parmelin ist angekündigt, vor allem aber auch Israels Staatspräsident Isaac Herzog.