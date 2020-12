Erstmals beide Spiele gewonnen – Zimmermann trifft –Trainer Schärer freut’s Bomo Thun hat der Trainerwechsel von Jakob Kölliker zu Björn Schärer nicht geschadet. Die Oberländerinnen liegen in der Women’s League auf Rang 3. Peter Berger

Thuns Laura Zimmermann war von den Neuenburgerinnen kaum zu stoppen. Foto: Manuel Zingg

Jakob «Köbi» Kölliker sieht, wie Laura Zimmermann nach fast drei Minuten der Verlängerung ihren Gegenspielerinnen aus Neuenburg zum wiederholten Male entwischt und schliesslich den 1:0-Siegestreffer erzielt. Die Schweizer Eishockeylegende ist im Grabengut nur als Zaungast dabei, nachdem er im Oktober sein Traineramt bei Bomo Thun abgegeben hat. Kölliker wird in Kürze ein anderes Engagement antreten.

Björn Schärer ist bei Bomo der Nachfolger von Jakob Kölliker. Foto: Manuel Zingg

Sein Nachfolger ist der 40-jährige Kandersteger Björn Schärer. Der frühere Nachwuchstrainer und 1.-Liga-Spieler bei Unterseen, der schon einige Bomo-Spielerinnen als Juniorinnen gecoacht hat, führt das Team vorerst bis Ende Saison. Für Präsident Peter Brand war der Trainerwechsel nicht einfach: «Während der Saison einen neuen Trainer zu suchen, bedeutete für uns eine Herausforderung. Ich habe Björn vorher nicht gekannt. Aber wenn ich die Resultate betrachte, muss ich festhalten: Er ist momentan die perfekte Lösung.» Denn zum ersten Mal in dieser Saison hat Bomo an einem Wochenende beide Partien der Doppelrunde gewinnen können. Nach dem 3:2 am Samstag gegen Thurgau folgte nun am Sonntag das 1:0 nach Verlängerung über Neuenburg.