Wechsel in Signau – Zimmerei löst Autowerkstatt ab Die Liegenschaft der Auto Fritz Lüthi GmbH an der Dorfstrasse 115 wechselt den Besitzer. Künftig will darin die

Zimmerei Zurflüh GmbH geschäften. Christian Reber

Die Zimmerei Zurflüh hat sich Ende Mai das Grundstück der Auto Fritz Lüthi GmbH an der Dorfstrasse gekauft. Foto: Raphael Moser

Fritz Lüthi führte seine eigene Autogarage während 43 Jahren. Zuerst in Langnau, dann in Bowil. 2009 erwarb er in Signau das Grundstück an der Dorfstrasse 115. Die letzten elf Jahre betrieb er seine Werkstatt dann an diesem Standort. Bereits vor Lüthis Einzug war das Gebäude als Autospenglerei und -malerei genutzt worden – damals noch von der Garage Portenier. Nun beendet Lüthi seine Berufstätigkeit altershalber. Seine einzige Mitarbeiterin hat anderweitig eine Anstellung gefunden.