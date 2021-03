Leserreaktionen – «Ziemlich freche Propaganda» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Interview mit Chinas Botschafter Wang Shihting.

Wang Shihting ist Botschafter der Volksrepublik China in Bern. Foto: Susanne Keller

Zu «Dies ist eine Diffamierung, sie widerspricht dem Image der Schweiz»

Ich bin entsetzt, dass diese Zeitung eine ganze Seite für ziemlich freche chinesische Propaganda in Form eines Interviews mit dem chinesischen Botschafter verschwenden. Wie wäre es mit einem ganzseitigen Bericht nicht nur über das Menschenrechtsthema, sondern über die Aggressionen Chinas gegenüber seinen Nachbarstaaten und die kriegerischen Handlungen im südchinesischen Meer? Ernst Lebsanft, Gunten

Das Interview mit dem chinesischen Botschafter ist informativ. Er nimmt die Gelegenheit wahr und gibt die chinesische Wirklichkeit ohne ideologische oder diplomatische Floskeln, selbstbewusst und aus meiner Erfahrung gut wieder. Der westlichen Menschenrechtsvorstellung stellt er die sozialen Menschenrechte in China gegenüber: 800 Millionen Menschen wurden aus Elend und Hunger befreit und leben heute in einem bescheidenen, aber wachsenden Wohlstand. Laut westlichen wissenschaftlichen Umfragen sind 93 Prozent der Bevölkerung mit der Arbeit der Regierung zufrieden. Pikant ist, wie er die 540'000 Corona-Todesfälle in den USA den überschaubaren Fällen in China gegenüberstellt. Die Interviewer stellen hartnäckige Fragen, die manchen auf den Nägeln brennen. Allerdings sind sie zum grössten Teil durch das gegenwärtige China-Bashing gefärbt. Die asymmetrische Berichterstattung erinnert an den Kalten Krieg. Ich wünschte mir eine wirklich kritische und das heisst ausgewogene Berichterstattung. Beat Schneider, Prof. em., Bern

Jetzt haben wir es schwarz auf weiss. In Xinjiang gibt es keine Internierungs-, oder Umerziehungslager. Auf Schweizer Territorium findet keine politische Spionage Chinas statt. Eine Bedrohung gegenüber der uigurischen und tibetischen Diaspora ist reine Fiktion. China steht dem Menschenrechtsdialog offen gegenüber. In Tat und Wahrheit sieht es aber anders aus. Zahlreiche glaubwürdige Quellen belegen, dass China bis zu einer Million Uiguren in Lagern interniert, um sie dort «umzuerziehen». Die tibetische Bevölkerung wird seit Jahrzehnten auf brutalste Art und Weise unterdrückt. Exiltibeter in der Schweiz (und anderswo) werden bespitzelt und drangsaliert. Auch in Hongkong geht China massiv gegen Kritiker vor. Was folgt als Nächstes? Und ist die Schweiz dazu bereit, den Menschenrechten mehr Gewicht beizumessen als einem gut gefüllten Portemonnaie? Gerhard Assbichler, Aefligen

Menschenrechte sind keine innere Angelegenheit. Und Demokratie ist ein universeller Wert. Das ahnen vermutlich selbst einige in der chinesischen Regierung. Deren unsouveräne Reaktion verrät eine viel grössere Furcht als sie zugeben wollen. Furcht wovor? Der Wahrheit? Dem eigenen Volk, das sich irgendwann erheben wird? Dem kulturell-moralischen Kollaps? Selbst wenn die jüngste Entwicklung Chinas rapide verlief, müssen wir für eine Verbesserung in Jahrzehnten denken. Onlinekommentar von Edgar Gass

Zu «Seid ihr von allen guten Geistern verlassen?»

120 Schwinger dürfen wieder trainieren, die anderen gehen leer aus. Auch im Schwingen wird eine Zweiklassengesellschaft angestrebt. Unglaublich! Meiner Meinung nach sollten nun auch die Fitnesscenter subito öffnen, dort kann man mit Maske und Abstand ohne Problem trainieren. Die Trainierenden sollen sich an die Vorschriften halten, zu Hause duschen die Geräte nach Gebrauch desinfizieren, dann bin ich überzeugt, dass nichts passiert. Bruno Brülhart, Ostermundigen

Zu «Lockdown-Gegner legten halbe Stadt lahm»

Werte Demonstrierenden. Sie demonstriert gegen die Corona-Massnahmen, ohne Maske, da ihr Euch nicht einschränken mögt und da es Euch egal ist, krank zu werden. Sterben muss man ja sowieso einmal. Jeder Mensch hat die Freiheit, sich selbst zu Grunde zu richten. Allerdings gefährdet Ihr mit Eurem Verhalten andere, die sich nicht selbst wehren oder schützen können. Und dies ist ein No-Go. Niemand darf darüber entscheiden, ob andere Menschen geschützt werden sollen oder nicht, ob sie gar zu sterben haben, nur weil die wilden Kerle ihre Freiheit zurückwollen. Wir alle lieben die Freiheit, die Unterzeichnende eingeschlossen, und wünschen sie uns sehnlichst zurück. Doch haben wir noch ein paar Monate Geduld. Lassen wir uns impfen, dann stehen uns bald wieder alle Türen offen. Franziska Müller, Bern

Zum Kommentar von Chefredaktor Simon Bärtschi «Ein Zückerli, aber keine Perspektive»

Der Kommentator meint, die Gemütslage im Land sei angespannt. Ursache dafür ist nicht, dass die Menschen nicht verstehen, warum private Treffen mit zehn Personen wieder erlaubt ist, das Benützen von Restaurantterrassen aber nicht. Dass die Entscheide des Bundesrates nicht immer kohärent sind, liegt in der Natur der Sache. Ursache sind auch nicht unterschiedliche Meinungen von Mitgliedern der Task-Force. Die gehen meiner Meinung nach gar nicht so weit auseinander. Grund ist vielmehr, dass es nicht gelingt, eine einheitliche und damit klare Führung zu installieren, wie es in einer Krise notwendig ist. Wir erleben 26 Exekutiven, die unterschiedlich handeln, ja sogar Anordnungen des Bundesrates missachten. Wir erleben einen Chor von Parteien, die nur Misstöne produzieren: von der bedingungslosen Öffnung bis zur masslosen Geldverteilung. Dass bei einer solchen Situation die Bevölkerung unsicher wird, liegt auf der Hand. Ulrich Linsi, Schüpfen