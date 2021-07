Berufs- und Bildungszentrum Thun – Ziele im Auge behalten Das Berufs- und Bildungszentrum IDM verlieh an die Besten Preise und Urkunden. Direktor Ben Hüter riet, Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Nelly Kolb

Die Abschlussklassen wurden im Innenhof des Berufs- und Bildungszentrums Thun fotografiert. Foto: Nelly Kolb

Am Berufs- und Bildungszentrum Thun (BBZ) gibt es nicht nur verschiedene Abschlussfeiern. Das Zentrum vergibt traditionell auch willkommene Preise an die Besten der Guten. Am Freitag stand die Vergabe in den Bereichen IDM (Industrie, Dienstleistung, Modegestaltung) an.

«Ihr habt nun ein Zwischenziel erreicht und dürft diesen Erfolg auch feiern», fand Direktor Ben Hüter. Es sei richtig, sich Ziele zu setzen – kleine und grosse. Dadurch werde der «Lebensrucksack» gefüllt. Wichtig sei aber, die Ziele nie aus den Augen zu verlieren. Auch dann nicht, wenn zum Erreichen Umwege nötig würden.