Thun-Thunersee Tourismus – Ziel: Mehr Logiernächte Thun-Thunersee Tourismus hat die digitale Version der Gästekarte Panoramacard Thunersee für Vergünstigungen in der Region eingeführt.

Der ÖV rund um den Thunersee ist auch bei Gästen sehr beliebt. Foto: PD

Vor neun Jahren wurde mit der Panoramacard Thunersee eine Gästekarte mit kostenloser Fahrt auf ausgewählten STI- und Posauto-Linien sowie einer Vielzahl an rabattierten Leistungen in der Region Thun-Thunersee realisiert. Die Panoramacard gab es bisher ausschliesslich ausgedruckt auf einem Spezialpapier. Diese Papierlösung wird nun durch eine digitale Variante abgelöst.

«Die Einführung der digitalen Panoramacard Thunersee ist ein Meilenstein für Thun-Thunersee Tourismus und die digitale Weiterentwicklung der gesamten Region», lässt sich Lorenz Blaser, Geschäftsführer von Thun-Thunersee Tourismus, in einer Mitteilung der Organisation zitieren. Die digitale Panoramacard Thunersee habe den Vorteil, dass die Karten durch den Beherberger bereits vor der Anreise per E-Mail an die Gäste versendet werden können. Mit der Gästekarte solle die Aufenthaltsdauer, die im Schnitt zwei Nächte beträgt, verlängert und die Wertschöpfung in der Region gesteigert werden.

Gastgeber und Tourismusbüros werden mit Schulungen und Tipps zur Ausstellung der digitalen Gästekarte vorbereitet. «Der Prozess soll für alle Beteiligten so einfach wie möglich sein, damit die Gäste von der digitalen Panoramacard profitieren und ihren Aufenthalt bereichern können», so die Projektleiterin Melanie Lehnherr.

PD/aka

Fehler gefunden?Jetzt melden.