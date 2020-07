Unterstützung für ältere Menschen – Ziel ist ein selbstständiges Leben im Alter Der Verein Choreo, Sorgende Gemeinschaften Oberaargau Ost, nimmt an einem Förderprogramm der Schweizer Age-Stiftung teil.

Viele Seniorinnen und Senioren wollen heutzutage im Alter möglichst lange selbstständig bleiben (Symbolbild). Foto: Getty Images

Ältere Menschen sollen die Unterstützung erhalten, die sie brauchen, um möglichst selbstständig leben zu können. Das ist das Ziel des mehrjährigen Förderprogramms Socius, das die Schweizer Age-Stiftung bereits zum zweiten Mal durchführt. Der Verein Choreo, Sorgende Gemeinschaften Oberaargau Ost mit Sitz in Langenthal, hat mit einem von zehn Projekten in der Schweiz in diesem Programm Aufnahme gefunden, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt.