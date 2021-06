Vor Abstimmung in Habkern – Ziel ist ein besseres Regime für die Parkplätze in der Gemeinde Der Gemeinderat von Habkern will mittels eines Leitsystems die Belegung von Parkplätzen besser steuern. Das letzte Wort hat der Souverän am 13. Juni. Hans Urfer

Habkerns Gemeindepräsident Christoph Häni beim Ticketautomaten im Gebiet Tschiemen. Hans Urfer

Christoph Häni denkt nur ungern an den Sommer 2020 zurück. «Als die Campingplätze noch geschlossen waren, wurden wir überrannt, es war eine richtige Invasion», sagt Habkerns Gemeindepräsident. «Überrannt» will heissen, dass an Wochenenden die Zufahrtsstrasse zum Dorf auf beiden Seiten mit parkierten Autos belegt war, sämtliche Parkplätze in der Gemeinde, aber auch jene auf der Lombachalp, dem beliebten Ausflugsziel, ausnahmslos besetzt waren.

«Wir mussten unverzüglich eingreifen», erinnert sich Häni und weist auf die Parkverbotsschilder und Hinweistafeln zum Campingverbot in der ganzen Gemeinde hin, welche kurzerhand aufgestellt wurden.