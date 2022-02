Cup-Viertelfinal Thun – Lugano - Thun verkürzt nach frühem Lugano-Doppelschlag

Halbzeitende

Dieser bringt allerdings keine Gefahr ein. Und dann ist Schluss mit der ersten Hälfte. Der FC Thun liegt gegen Lugano mit 1:2 zurück.

Es war einiges los in den ersten 45 Minuten. Thun erwischte einen schwachen Start und kassierte einen frühen Doppelschlag. Anschliessend haben sich die Oberländer gesteigert und konnten in Person von Nicola Sutter verkürzen. Dank dieses Anschlusstreffers erwartet uns mit Sicherheit eine packende zweite Halbzeit. In rund 15 Minuten geht es weiter!