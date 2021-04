HC Davos – SC Bern Das Berner Break auf grossen Umwegen

Der SCB verspielt in der ersten Partie des Best-of-3-Pre-Playoff in Davos eine im Startdrittel opportunistisch herausgeschossene 3:0-Führung. In der Overtime sorgt dann Jesper Olofssons Tor dennoch für einen Berner Sieg.