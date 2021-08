Markt in Frutigen – Ziegen und Böcke im Mittelpunkt Erstmals fand der Ziegen- und Bockmarkt in der Markthalle Frutigen statt. Auf grosser Fläche gab es genügend Freiraum für die Tiere. Heidy Mumenthaler

2020 konnte der Markt nur in kleinem Rahmen als Bockmarkt stattfinden, wie vom OK-Präsidenten Ueli Knutti zu erfahren war. Umso grösser war die Freude, dass der 113. Ziegen- und Bockmarkt fast in gewohntem Rahmen, jedoch mit einem auf fünf Seiten beschriebenen Schutzkonzept stattfinden konnte. Wegen strassenbaulicher Massnahmen in Erlenbach wurde in die geräumige Markthalle Frutigen ausgewichen. Mit 72 Ausstellern, 137 Böcken, 92 Ziegen und Gitzi waren etwas weniger Teilnehmende vor Ort. Nach Aussagen des OK-Präsidenten könnte das schöne Heuwetter der Grund sein.