Helikopter über Burgdorf – Ziegelkontrolle beim Schloss Einmal pro Jahr wird das Dach von Schloss Burgdorf unter die Lupe genommen.

Die Dächer von Schloss Burgdorf werden regelmässig nach Schäden abgesucht. Foto: Adrian Moser

Unermüdlich dreht ein Helikopter am Dienstagnachmittag seine Runden über Schloss Burgdorf. Nicht wenige Passantinnen und Homeoffice-Tätige dürften sich fragen, was das soll. Daniel Furter, Leiter des Museums im Schloss, weiss die Antwort: «Fachleute kontrollieren das Dach. Sie schauen, ob alle Ziegel in Ordnung sind und wechseln kaputte Exemplare aus.»