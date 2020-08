Zeugin der friedlichen Revolution Sie forderte Machthaber Alexander Lukaschenko öffentlich zum Rücktritt auf. Nun musste die belarussische

Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch zur Staatsanwaltschaft, die Oppositionelle verfolgt. Silke Bigalke aus Moskau

Die Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch kritisiert offen Alexander Lukaschenko. Foto: Ulf Mauder (Epa)

Sie kam im lilafarbenen Anzug und trotz angeschlagener Gesundheit: Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch musste in Minsk vor dem Untersuchungsausschuss aussagen. Die 72 Jahre alte Schriftstellerin ist die wohl prominenteste Kritikerin des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko. Sie sitzt im Präsidium des Koordinierungsrates, mit dem die Opposition eine friedliche Machtübergabe verhandeln und neue Wahlen erreichen will. Lukaschenko betrachtet den Rat als Versuch der Opposition, die Macht zu ergreifen. Seine Generalstaatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren gegen den Rat eingeleitet, offiziell ist Swetlana Alexijewitsch nun als Zeugin vorgeladen.

Vor dem Behördengebäude warten Unterstützer und Journalisten auf sie, jemand drückt ihr einen weissen Blumenstrauss in die Hand. «Vor unseren Augen wird die belarussische Nation, das belarussische Volk geschaffen», sagt Alexijewitsch, jeder von ihnen sei heute stolz darauf. Sie erklärt aber auch, dass ihr Volk wohl Unterstützung von aussen brauchen werde, jemand müsse mit Lukaschenko reden. «Unsere bürgerliche Gesellschaft ist stark, aber leider nicht so stark. Wir brauchen Hilfe von der Welt, vielleicht auch von Russland.» Drei Tage nach der Wahl hatte die Schriftstellerin Lukaschenko in einem Interview zum Rücktritt aufgefordert: «Tritt ab, solange es nicht zu spät ist», sagte sie. Er müsse gehen, bevor er sein Volk in den «Abgrund eines Bürgerkriegs» stürze.

Vertrauensperson sitzt im berüchtigten Folter-Gefängnis

Im Koordinierungsrat, der immer noch wächst, sitzen verschiedene Vertreter der Gesellschaft, Künstler, Juristen, Politiker, Menschenrechtler. Sieben Mitglieder im Präsidium leiten ihn an, auf alle sieben übt Lukaschenkos Machtapparat nun grossen Druck aus. Zwei sitzen bereits hinter Gittern: Olga Kowalkowa und Serge Dylewskij sind am Montag festgenommen und am Dienstag zu zehn Tagen Haft verurteilt worden. Die Vorwürfe gegen sie blieben unklar. Olga Kowalkowa ist eine Beraterin von Swetlana Tichanowskaja, die bei der Wahl am 9. August gegen Lukaschenko angetreten war und keine zwei Tage später nach Litauen flüchtete. Von dort erklärte sie Olga Kowalkowa zu ihrer Vertrauensperson, die für sie ihren Stab in Belarus koordinieren sollte. Nun sitzt Kowalkowa in der berüchtigten Haftanstalt in der Okrestin-Strasse, in der festgenommene Demonstranten misshandelt worden waren.

Dort sitzt auch der zweite Inhaftierte: Sergei Dylewskij arbeitet in der Minsker Traktorenfabrik und führte dort den Streik gegen Lukaschenko an. Arbeiter der Fabrik waren unter den Ersten, die sich dem Protest anschlossen. Dylewskij wurde sowohl ins Streikkomitee der Traktorenbauer als auch in das Präsidium von Tichanowskajas Koordinierungsrat gewählt. Tichanowskaja forderte, ihn und Olga Kowalkowa sofort freizulassen.

Stattdessen musste am Dienstag ein weiteres Mitglied vor den Untersuchungsausschuss: Pawel Latuschko, früherer Kulturminister und Diplomat, hatte die Demonstrierenden unterstützt und daraufhin seinen Job als Theaterdirektor verloren. «Sie versuchen mich aus dem Land zu drängen», sagte er der Nachrichtenagentur AP. «Mir wurde Verhaftung und Gewalt im Gefängnis angedroht, aber ich habe nicht vor, Belarus zu verlassen.» Auch Maria Kolesnikowa, die letzte der drei Oppositionsführerinnen, die noch in Minsk ist, muss am Donnerstag vor dem Ausschuss aussagen.

Anwalt befürchtete eigene Festnahme

Der Erste, der dort befragt wurde, war am Freitag Tichanowkajas Anwalt Maxim Znak. Er hatte befürchtet, festgenommen zu werden, sprach dann aber von einer «produktiven Diskussion». Über das Wochenende, an dem erneut Hunderttausende demonstrierten, hat Lukaschenko seinen Ton weiter verschärft. Er droht, das Militär einsetzen. Einen Dialog mit dem Koordinierungsrat lehnt er ab.

Der deutsche Aussenminister Heiko Maas (SPD) sagte, es sei «absolut inakzeptabel, dass Mitglieder des Koordinierungsrates verhaftet, verhört und eingeschüchtert» würden. Der Rat habe deutlich gemacht, dass er die Krise friedlich lösen wolle.

Zwei Nachbarländer haben bereits reagiert: Nach Litauen hat nun auch Lettland Sanktionen gegen die politische Führung in Minsk beschlossen und lässt etwa dreissig Personen nicht mehr einreisen. Ob Lukaschenko auch auf der schwarzen Liste steht, wollte der lettische Aussenminister noch nicht sagen. Derweil gehen die Proteste weiter. Am Dienstag soll es auch wieder zu einigen Festnahmen gekommen sein. Zuletzt hatten die Sicherheitskräfte die Protestierenden gewähren lassen.