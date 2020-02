Von Mercedes angefahren – Zeugenaufruf: Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt Bei einer Kollision mit zwei Autos ist eine Rollerfahrerin am Samstagnachmittag in Hilterfingen schwer verletzt worden. Sie wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Die Staatsstrasse musste für mehrere Stunden gesperrt weden. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen.

Die Staatsstrasse war während mehrerer Stunden gesperrt. Google Maps

Der Unfall auf der Staatsstrasse in Hilterfingen wurde der Kantonspolizei Bern am Samstag gegen 15.25 Uhr gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein graues Auto, Marke Mercedes, Modell A-Klasse, von Thun herkommend in Richtung Oberhofen unterwegs, als es auf Höhe des Strandbads Hünegg aus noch zu klärenden Gründen zur Kollision mit einem Roller kam.

Die Rollerlenkerin wurde durch das graue Auto vor ein in Richtung Thun fahrendes Auto gestossen und in der Folge unter diesem eingeklemmt. Der Roller fing beim Unfall Feuer. Der Brand wurde durch die sofort ausgerückte Feuerwehr gelöscht. Die 59-jährige Frau musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen durch die Ambulanz ins Spital gebracht. Für die Rettungs- und Unfallarbeiten war die Staatsstrasse während mehrerer Stunden gesperrt. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein. Im Einsatz standen dabei die Feuerwehren Thun, Oberhofen sowie Hilterfingen-Hünibach.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärungen des Unfalls aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die insbesondere Angaben zur Fahrweise des grauen Mercedes machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 33 227 61 11 zu melden.

( cg )