Auf der A6 bei Thun – Zeugenaufruf nach Streifkollision Am Donnerstagnachmittag ist es bei der Autobahnausfahrt Thun Nord zu einer Streifkollision zwischen zwei Autos gekommen. Die Polizei sucht Zeugen. lok

Die Streifkollision ereignete sich bei der Ausfahrt Thun-Nord. Foto: Google Maps

Bei der Kollision auf der A6 entstand erheblicher Sachschaden, wie die Kantonspolizei Bern am Abend mitteilte. Zur Klärung der Unfallumstände werden Zeugen gesucht.

Gemäss jetzigem Kenntnisstand war ein Autofahrer um zirka 15.20 Uhr in seinem weissen VW-Bus auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Thun unterwegs und befuhr die Ausfahrt Thun Nord, um dort weiter in Richtung Steffisburg zu fahren. Gemäss Aussagen kam es dann im Ausfahrtsbereich aus noch zu klärenden Gründen zur seitlichen Kollision mit einem blauen Kombi. Dessen Lenkersetzte die Fahrt in Richtung Heimberg fort. Am Fahrzeug dürfte fahrerseitig ein Schaden ersichtlich sein, der auf die Kollision zurückzuführen ist. Die Kantonspolizei Bern sucht zur Klärung von Hergang und Umständen des Unfalls Zeugen.

