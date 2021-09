Langnau passt Regelung an – Badegäste brauchen das Zertifikat Nach dem Entscheid des Bundesrats vom Mittwoch ist nun klar, welche Gemeindebetriebe von der Zertifikatspflicht betroffen sind.

Ab Montag gilt schweizweit die ausgeweitete Covid-Zertifikatspflicht. Dies betrifft auch Gemeindebetriebe in Langnau. So kann man ab dem 13. September das Regionalmuseum Chüechlihuus, das Hallenbad sowie die Regionalbibliothek nur noch mit einem Covid-Zertifikat besuchen. Davon ausgenommen sind einzig Personen unter 16 Jahren. Das Gemeindeführungsorgan macht in seiner Medienmitteilung darauf aufmerksam, dass keine anderen Test- oder Impfnachweise ausser dem offiziellen Covid-Zertifikat zulässig sind. Die Kontrolle erfolgt jeweils an der Kasse oder im Fall der Bibliothek am Ausleihtresen.

Anders als in den beiden Lockdowns laufen die Abonnemente für die betroffenen Betriebe weiter. Dies mit der Begründung, dass es möglich ist, die Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Ab Montag steht für Kunden der Regionalbibliothek ein Abholservice zur Verfügung. Die reservierten Medien können auf dem Bänkli vor der Bibliothek in einer Tragetasche abgeholt werden. Einwohnerinnen von Langnau und Bärau können zudem den Hauslieferdienst der Stiftung Intact in Anspruch nehmen.

Ein weiterer Gemeindebetrieb, der von den neuen Regeln betroffen sein wird, ist die Kupferschmiede. Die Gemeinde weist jedoch darauf hin, dass private Mieter selbst für die Einhaltung der Zertifikatspflicht verantwortlich sind. Das Gleiche gilt etwa auch für die Sporthallen.

Keine Zertifikatspflicht wird es am Herbstmarkt von kommendem Mittwoch geben. Zwar wird weiterhin das Schutzkonzept eingehalten, jedoch hat der Entscheid des Bundesrats keinen Einfluss auf den Märit.

